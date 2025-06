Un 17enne di Bucine è morto all’ospedale Le Scotte di Siena dopo due giorni a seguito di un grave incidente in moto avvenuto sabato 22 giugno in via San Salvatore. Il ragazzo, residente a San Leolino, ha perso il controllo del mezzo dopo un dosso, battendo violentemente la testa sull’asfalto. A dare l’allarme un amico che lo seguiva in moto. Il giovane è stato subito soccorso anche dagli infermieri della vicina Rsa, poi trasportato in elisoccorso e operato d’urgenza.

