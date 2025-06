Grave infortunio in una conceria a Ponte a Egola, arriva l'elisoccorso

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in conceria. Si tratta di un 58enne, portato con l'elisoccorso in ospedale. Si parla di una cadua accidentale, ma non è ancora del tutto chiara la dinamica.

Il fatto è avvenuto verso le 10.30 di oggi, mercoledì 25 giugno, a Ponte a Egola (San Miniato) in una conceria di via della Tecnica, in zona industriale.

L'uomo ha riportato un trauma cranico. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli. È stato allertato Pegaso che ha portato l'uomo a Careggi in codice rosso.

Presente anche la medicina del lavoro assieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di San Miniato.

