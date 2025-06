Un weekend a fumetti al Piccolo Museo del Giocattolo con @jackomoruz

Doppio appuntamento al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi con l’autore e illustratore Jacopo Moruzzi, in arte @jackmoruz.

Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 20, si terrà un’apericena con l’autore presso l’Home Restaurant di via Piave 66. Il giorno successivo, domenica 29 giugno, a partire dalle ore 10, è in programma un workshop con pranzo.

Sabato 28 giugno

Alle ore 20 è in programma un’apericena con l’autore presso l’Home Restaurant di via Piave 66.

- Prenotazione obbligatoria al 347 4979742

- Costo: 20 euro a persona

Domenica 29 giugno

Dalle ore 10 si terrà un workshop di fumetto, rivolto a bambini e ragazzi dai 9 anni in su.

L’attività si concluderà con il pranzo.

- Prenotazione obbligatoria al 347 4979742

- Costo: 25 euro a persona (workshop + pranzo)

Chi è Jacopo Moruzzi

Jacopo Moruzzi collabora con l’editore Gigaciao per la serie Mega Tree Majokko, pubblicata a puntate sulla rivista mensile Scottecs Gigazine. Nell’aprile 2025, la serie è stata raccolta in un volume a colori, sempre edito da Gigaciao.

Nel 2021 ha iniziato a pubblicare online, tramite l’editore Tacotoon, il fumetto Punk Truffle, interamente scritto e disegnato da lui. La serie ha ottenuto grande riscontro, tanto da essere pubblicata in formato cartaceo da Edizioni BD nel 2023.

