La Lega contro la Giunta: "Errori, opportunità perse, milioni di euro gettati al vento"

In questi giorni la comunità di San Miniato di fronte agli ultimi eventi amministrativi che hanno interessato l’ ineffabile Giunta Giglioli è rimasta attonita ma come sempre silente. Da tempo le cose a San Miniato non vanno bene, il Comune da anni non riesce portare a casa un successo e negli ultimi mesi la situazione è anche peggiorata raggiungendo livelli di degrado amministrativo difficilmente immaginabili.

Il Comune chiude l’Ufficio del Giudice di pace ma lo fa in maniera dilettantesca tanto da subire una forte reprimenda da parte dell’Autorità giudiziaria che paventa eventuali responsabilità penali e civili conseguenti alla faciloneria dell’operato Comunale. Come se ciò non bastasse in contemporanea alla gaffe del Giudice di Pace si apprende che uno dei pochi progetti per i quali il Comune di San Miniato era riuscito ad ottenere fondi europei del PNRR, quello per la costruzione dell’asilo di San Miniato basso, viene annullato con la conseguenza che il Comune perde il finanziamento di 1,4 milioni di fondi europei. Sempre in questi giorni i cittadini apprendono che le opere di rifacimento di piazza del Popolo e di Via Conti, opere anch’esse finanziate dall’Europa, non saranno ternminate in tempi ragionevoli. Il rifacimento di cinquanta metri di strada e la sistemazione di una piazza vanno avanti da mesi in tutta calma, segno di una incapacità a predisporre e gestire i contratti di appalto. Problemi sono emersi in questi giorni anche per la ristrutturazione dell’Istituto Cattaneo i cui lavori dovevano essere terminati ad aprile ma in realtà non si sa quando se ne potrà vedere la fine. Del Liceo Marconi è quasi diventato inutile parlarne tanti sono stati i rinvii i progetti e le chiacchiere. Tutta fuffa che ha portato al solo risultato che ancora oggi non si è capito se e dove sarà la sede definitiva della scuola.

Sempre recentemente alle grosse frane storiche come quella di Ponte a Elsa, se ne sono aggiunte altre altrettanto importanti che minacciano il centro storico. Nonostante la possibilità di poter usufruire di fondi Europei, nonostante risorse proprie del Comune siano presenti in bilancio in quantità almeno formalmente adeguata, niente si è fatto, con il rischio che alle prossime piogge autunnali i crinali del colle di San Miniato li vedremo scivolare a valle. C’è anche la ridicola vicenda del mancato funzionamento dell’ascensore del parcheggio di Cencione che da mesi risulta essere un problema insormontabile per questa Amministrazione.

In questi mesi avrebbe dovuto prendere corpo il famoso Piano strutturale del Comune. Ma dell’importante documento non se hanno più notizie. Un mistero che si aggiunge ad un altro mistero quello del lotto 10 in San Donato. Anche di questo argomento non se ne hanno piu notizie nonostante in passato la pratica avesse mostrato molta urgenza e assorbito molte energie della maggioranza e dell’Amministrazione comunale.

In questi ultime settimane piu volte abbiamo chiesto di conoscere che fine hanno fatto i 7,7 milioni di euro che il Comune deve incassare dal concessionario del Project financing e che fine ha fatto la fidejussione di circa 400 mila euro che sempre il Comune dovrebbe incassare per opere non eseguite del Project financing. Domande senza risposta, nonostante ci siano in ballo milioni di euro .

In questi ultimi tempi il quadro amministrativo si è fatto veramente desolante e forse le dimissioni di Dirigenti ai vertici di settori strategici e dell’ Assessore al Bilancio sono il segno di un modo di amministrare inadeguato che lascia estereffatti. Ma lascia esterefatti ancora di più il silenzio della comunità samminiatese e dei soggetti delegati ai controlli di fronte a un tale disastro, quasi che le continue debacle che il Comune ha fatto registrare su tutti i fronti non riguardassero i cittadini e le loro tasche. Incapacità, errori, opportunità perse, milioni di euro gettati al vento, sembra che riguardino un altro Comune tanto è il disinteresse che questi fatti suscitano in ampi strati della cittadinanza. Una situazione che meriterebbe reazioni adeguate dell’intera comunità, ma che purtroppo continua a rimanere silente.

LEGA SEZIONE SAN MINIATO

