L'assessora Spinelli (PD) aderisce alla fiaccolata per la pace: "In piazza contro tutte le guerre"

“La guerra è su tutti gli schermi e sta diventando un rumore di sottofondo, a cui molti di noi si stanno abituando. Eppure nessuno parla davvero di pace, se non con ipocrisia dopo aver autorizzato nuovi bombardamenti. Per questo è importante dire con forza che la pace è una scelta politica, non uno slogan".

A dirlo è Serena Spinelli (Pd), assessora al Welfare della Toscana, che parteciperà alla fiaccolata per la pace promossa da Cgil Toscana per martedì 1° luglio in centro a Firenze.

“Gaza è allo stremo, la situazione in Medio Oriente è gravissima, la guerra in Ucraina continua senza spiragli di soluzione, e l’Europa resta ai margini –. In questo contesto drammatico, aderisco con grande piacere all’appello della Cgil per fermare le guerre e chiedere giustizia e rispetto del diritto internazionale”.

“Il riarmo dei singoli stati non renderà più forte l’Europa – conclude Spinelli –. Solo se torneremo a investire su diplomazia e cooperazione potremo rispondere alle tante crisi che stanno attraversando il nostro mondo. La pace è una responsabilità collettiva, non un’illusione”.