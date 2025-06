Lavori in Piazza Garibaldi, Castelfranco Unita: "la situazione è di totale stallo"

Era inizio aprile e il sindaco Mini e l’assessore Ghiribelli annunciavano l’imminente avvio dei lavori del secondo lotto di Piazza Garibaldi. Ad oggi, la situazione è di totale stallo. A distanza di tre mesi da quelle rassicurazioni, il cantiere non è ancora partito.

Il progetto per la riqualificazione di Piazza Garibaldi, tanto denigrato in campagna elettorale, era in realtà un’opera di rigenerazione urbana complessa, dotata di un progetto generale suddiviso in tre lotti funzionali dei quali due interamente finanziati. Dopo il completamento del primo lotto nella primavera 2024, sostenuto da fondi statali, ci saremmo attesi una celere prosecuzione con il secondo, i cui lavori erano già finanziati da un bando regionale dedicato alla valorizzazione degli spazi urbani.

Il bando regionale prevedeva la scadenza per l’ultimazione dei lavori entro i dodici mesi dalla convenzione del finanziamento regionale, ovvero settembre 2024, prorogabili su richiesta per ulteriori sei mesi e quindi per il termine ultimo di marzo 2025. Questi i tempi programmati per avere una piazza già funzionale.

Anziché procedere con la dovuta urgenza per rispettare le scadenze regionali, l’amministrazione ha ritardato l’assegnazione dell’appalto, annunciandone l’avvio solo ad aprile, poche settimane prima a ridosso del Palio dei Barchini, che come da tradizione si svolge a fine maggio ed è un evento di grande importanza per la nostra comunità, generando comprensibili perplessità. Ci saremmo aspettati che i lavori avessero inizio il giorno successivo al Palio, dato che ci risulta che sia stata richiesta una proroga alla Regione, del tutto straordinaria, che sposta il termine ultimo per la chiusura dei lavori al 31 ottobre 2025.

Siamo quasi a luglio e i lavori sono ancora fermi. Rimangono poche settimane lavorative effettive tenendo di conto del periodo di agosto e di eventuali inconvenienti, per maltempo ecc., esponendo il finanziamento regionale di 200.000 euro a un rischio concreto di perdita.

Per non parlare di occasioni perse: a novembre 2024, la giunta ha omesso di partecipare al bando regionale che prevedeva finanziamenti a fondo perduto fino a 100.000 euro per aree gioco inclusive. La cosa più paradossale? Esisteva già un progetto pronto per una nuova area giochi in Piazza Garibaldi. Bastava “aprire il famoso cassetto” e presentarlo. Un’occasione d’oro per una sinergia perfetta con il vicino polo dell’infanzia, inspiegabilmente lasciata cadere nel vuoto.

“Ci chiediamo ancora una volta – dichiara il consigliere comunale Stefano Pertici – cosa abbia realmente impedito l’affidamento lavori e lo svolgimento degli stessi nei tempi programmati. Perché questi ingiustificati ritardi? Perché non è stata colta l’opportunità di ottenere 100.000 euro per un’area giochi che la comunità attendeva? Denunciamo con forza questa inerzia che, oltre a privare i cittadini di una piazza finalmente completa, espone il Comune al rischio di perdere l’importante finanziamento regionale di 200.000 euro, destinato al completamento di un’opera fondamentale. E non vengano poi a raccontare che era un progetto troppo pretenzioso per essere realizzato. Non stiamo parlando del Ponte sullo Stretto di Messina! – conclude il consigliere Pertici”

Stefano Pertici

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita”

PD-PSI-Alleanza Verdi & Sinistra-Azione