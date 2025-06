Lucca Comics&Games, a Osaka Giani consegna il Pegaso al mangaka Go Nagai

Due momenti significativi per la cultura del fumetto nel mondo, organizzati da Lucca Comics & Games, sono in programma all’Expo Osaka 2025, nella settimana dedicata alla Regione Toscana.

Il leggendario maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinga, Goldrake e Devilman, riceverà il 14 luglio il Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani: lo stesso Giani dialogherà col popolarissimo sensei sull’influenza di Dante Alighieri nel suo lavoro. La versione manga di Go Nagai della Divina Commedia è l’unica versione a fumetti presente nella collezione di Commedie, la più ampia del mondo, conservata nel Museo Casa Natale di Firenze.

L’incontro è stato reso possibile grazie a Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia all’Esposizione Universale che, a seguito dell’incontro col maestro Nagai, presenterà il progetto Museo Internazionale del Fumetto di Lucca, mostrando i primi render della struttura che celebrerà e studierà il fumetto e tutti i linguaggi della cultura popolare internazionale e le moderne forme di storytelling e narrazione visuale.

«La partecipazione della Toscana all’Expo di Osaka – ha detto il presidente Eugenio Giani - sarà un viaggio attraverso i valori che da secoli caratterizzano il nostro territorio: capacità intuitiva, sapienza derivata dall’esperienza e attenzione profonda per la bellezza intesa come genio creativo. In questo spirito abbiamo voluto rendere omaggio a una figura simbolica della cultura giapponese come Go Nagai. Conferiremo il Pegaso alla Cultura a questo geniale autore e sceneggiatore che ha saputo parlare al mondo intero con i suoi personaggi quali Mazinga e Goldrake e contribuire alla conoscenza di Dante grazie alla sua potenza narrativa che testimonia la capacità di raggiungere il cuore delle persone attraverso il linguaggio universale delle emozioni. Così Go Nagai ha saputo parlare alle nuove generazioni e sottolineare la potenza di un’opera come La Divina Commedia che, dopo secoli continua a infrangere barriere culturali e sociali: una potenza che con la sua capacità di innovazione Nagai ha esaltato, in uno stile tutto personale, etica e immaginazione, restando per questo impresso nell’immaginario collettivo”.

“Una manifestazione unica nel panorama toscano e nazionale – ha detto la capo di Gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti - La Regione non può che essere al fianco di questa straordinaria rassegna-evento che richiama migliaia e migliaia di fan del mondo del fumetto. Fumetto che è un linguaggio incredibile che parla ai giovani e ai meno giovani perché è un linguaggio senza limiti e confini. Quest’anno è particolare, Lucca Comics sarà presente a Osaka insieme alla Regione Toscana nel Padiglione Italia in cui celebreremo un maestro del manga, Go Nagai, a cui il presidente Giani consegnerà il Pegaso della Cultura perché gli ottanta anni di questo artista sono un traguardo da festeggiare e perché è autore di opere che hanno segnato la storia moderna del fumetto apportando innovazioni nei manga e negli anime giapponesi. Ed ha poi lasciato un segno anche per quanto riguarda Dante: quella di Go Nagai è infatti l’unica Divina Commedia versione manga conservata nel museo Casa di Dante in una prestigiosa collezione quasi unica in Italia e nel mondo, in cui Dante adesso, anche grazie ai manga, può parlare a tantissime generazioni”.

Nella settimana dedicata alla Regione Toscana dal Padiglione Italia, intitolata “Toscana. Rinascimento senza fine”, Lucca Comics & Games partecipa come manifestazione di eccellenza capace di creare un ponte tra oriente e occidente, in particolare tra i grandi esponenti della cultura toscana e italiana e i maestri nipponici che hanno elaborato questo contributo. Oltre a Dante per Go Nagai, sarà l’occasione per ricordare in una suggestiva installazione l’influsso del compositore Giacomo Puccini nei manifesti che un’altra leggenda vivente come Yoshitaka Amano, creatore visivo di Final Fantasy, ha realizzato proprio per il festival lucchese nel 2024.

Nei suoi 59 anni di storia (la più lunga al mondo per una manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura popolare) la manifestazione ha reso la città di Lucca, la Toscana e l’Italia le porte europee per manga, anime, videogioco, gioco e musica provenienti dal Sol Levante. La passata edizione è stata l’occasione insignire proprio il sensei Amano - protagonista della mostra Amano corpus Animae prodotta da Lucca Comics & Games e attualmente in corso a Roma a Palazzo Braschi (fino al 12 ottobre 2025) - del titolo di Ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

“L’investitura del sensei Amano e per tutta Lucca Comics & Games da parte dell’Ambasciatore Mario Vattani ci ha riempito di orgoglio” ha detto Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games “e ci dà la misura del lavoro che da varie generazioni a Lucca stiamo facendo per il fumetto in Italia e nel mondo. E’ stata la spinta per portare nel Padiglione Italia tre leggende della cultura visiva e per lanciare dal Padiglione stesso un’impresa leggendaria, quella del Museo Internazionale del Fumetto”.

“Lo stesso presidente Eugenio Giani ci aveva chiesto di aumentare il raggio del posizionamento internazionale di Lucca Comics & Games” - ha detto Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea - Sfida che abbiamo prontamente raccolto come dimostrato dall'eco mondiale della mostra "Amano Corpus Animae" approdata prima a Milano e adesso a Roma, fino alla nostra prossima partecipazione all'Expo di Osaka. Questa è la dimostrazione che le sfide si vincono insieme. Mi permetto però una menzione particolare al team di Lucca Crea che da sempre le affronta con entusiasmo, dedizione, creatività e professionalità”.

