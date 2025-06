Pisa, studentessa filmata di nascosto nel bagno dell’università: “Ero terrorizzata”

Nuovo episodio di molestia in ambito universitario, questa volta a Pisa. Il fatto è avvenuto in piena sessione estiva, il 16 giugno intorno alle 11.30, quando la ragazza si trovava nel bagno del quarto piano del Polo C di Ingegneria. A un certo punto, si è accorta che qualcuno la stava filmando con un cellulare attraverso una fessura.

A dare la notizia è La Nazione, che riporta anche le parole della studentessa: “Ero terrorizzata, non sono riuscita a chiedere aiuto. Quando me ne sono accorta, il molestatore è fuggito, ma una volta uscita dal bagno non c’era più nessuno”.

La ragazza si è rivolta a un docente che in quel momento stava esaminando altri studenti. È partita così la segnalazione al presidente del Polo, seguita dalla chiamata al 112. La sua principale preoccupazione è che il video possa essere diffuso.

La studentessa ha sporto denuncia contro ignoti presso i carabinieri di Pisa.

