Una pizzata in compagnia nel giardino della Rsa Del Campana Guazzesi

Venerdì 20 giugno, nel suggestivo giardino della RSA “Del Campana Guazzesi” di San Miniato, si è svolta la tradizionale pizzata organizzata dall’Associazione “Amici del Campana”. Una serata all’insegna della convivialità, della solidarietà e del rispetto per le generazioni più anziane.

A dare il via alla serata, la Presidente Beate Schnock ha sottolineato lo spirito che anima l’associazione: “Un giro pizza in compagnia sulla terrazza della Casa di Riposo racchiude il senso della serata, ovvero trascorrere del tempo insieme, con quattro generazioni riunite, con al centro gli anziani della nostra RSA che hanno potuto condividere qualche ora a tavola con i loro familiari”. Un momento speciale che ha visto la partecipazione di volontari e realtà associative del territorio, come il Comitato Cittadino Contrada Poggighisi, Tra i Binari, il Movimento Shalom e il Circolo Gori di Cigoli, tutti impegnati con entusiasmo e spontaneità. Di seguito la nota.

Il supporto di aziende come Sammontana e della Sezione Soci Valdarno Inferiore di Unicoop Firenze ha contribuito concretamente al successo della serata, dimostrando l’attenzione del territorio verso le iniziative di solidarietà e inclusione.

Un ringraziamento speciale va anche al personale della Casa di Riposo, sempre instancabile nel mettere a proprio agio i partecipanti. La serata è stata resa ancora più speciale dalla presenza di Moreno Ciulli, principale organizzatore dell’evento, che con simpatia e dedizione ha coordinato i volontari, creando un’atmosfera serena e allegra.

A intrattenere grandi e piccini, il karaoke di Ezio Cenni, amico di lunga data dell’RSA, e le improvvisazioni alla fisarmonica di Pamela Larese, che hanno fatto da colonna sonora a questa notte di inizio estate.

Anche l’Assessore alle politiche sociali del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini, ha voluto essere presente, trascorrendo del tempo con gli anziani, il personale e i volontari, testimoniando così la vicinanza dell’amministrazione alla struttura e alla sua comunità.

L’evento ha riscosso grande successo, tanto che è stato già fissato il prossimo appuntamento: un’altra serata di giro pizza il 13 settembre, per salutare l’estate e dare il benvenuto alla nuova stagione.

Le iniziative degli “Amici del Campana” hanno un ruolo fondamentale: non solo sostengono la struttura nel rendere la vita degli anziani più stimolante e inclusiva, ma collaborano con altre realtà per rafforzare il senso di comunità nel quartiere e nella città. Un esempio concreto di come le attività associative possano generare un effetto positivo nel tessuto sociale, anche grazie al contributo del 5x1000, che permette di finanziare progetti e iniziative a beneficio di tutti.

Quando sarà il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, ricordiamo di destinare il 5x1000 all’Associazione “Amici del Campana” (codice fiscale 90070950507). Un gesto semplice che può fare la differenza!

Fonte: Ufficio stampa

