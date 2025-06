Post-alluvione, firmata l'ordinanza per pulire i terreni allagati dall'alluvione di marzo a Ponzano

Gli effetti dell'alluvione del 14 e 15 marzo scorso a Empoli sono ancora presenti nelle aree verdi private di Ponzano 'ritagliate' sulla mappa tra il centro abitato e la Fi-Pi-Li, dove sono necessari sfalci, disinfestazioni e rimozione detriti per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate. Per questo il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha firmato l'ordinanza n. 268 del 24 giugno 2025 che ordina a proprietari, affittuari, detentori delle aree succitate, di sistemare quelle zone.

Si ordina di provvedere, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente, a:

- verificare la presenza di ristagni di acqua e, ove riscontrati, adottare le misure necessarie per il ripristino delle condizioni normali di drenaggio e deflusso delle acque;

- effettuare la pulizia mediante sfalcio delle aree di cui trattasi, compresi i fossi di pertinenza e la rimozione di eventuali detriti trasportati dalle acque meteoriche e/o di esondazione presenti

- effettuare, in caso di necessità, trattamenti larvicidi o disinfestazioni, avvalendosi di ditte specializzate per prevenire la formazione di insetti vettori di malattie.

Planimetria dell'area interessata

"Una nota della Protezione Civile ci spiega come sia essenziale provvedere alla pulizia di queste aree per debellare zanzare e rimuovere eventuali detriti trasportati dall'acqua e depositati a terra - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. La pulizia dei fossi è necessaria inoltre per ripristinare il deflusso delle acque in vista di futuri eventi atmosferici. Perciò richiedo la massima attenzione sul tema perché ne va della salute dei cittadini della frazione. Sono tanti i destinatari di questa ordinanza per cui diffondiamo queste informazioni nel modo più ampio possibile".

In caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, ferma restando ogni ulteriore azione prevista dalle norme vigenti. La polizia municipale è chiamata al rispetto di tale norma.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate