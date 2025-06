Musica e socialità in centro, ecco la novità di Gambassi Vibra

Si accendono i riflettori sulla I edizione del neonato Festival musicale GAMBASSI VIBRA MUSIC-FEST, che si terrà il prossimo 26 e 27 luglio 2025 in Piazza Roma a Gambassi Terme (FI).

La manifestazione metterà al centro la musica live, il buon cibo, il buon vino e tanta socialità. Sarà una buona occasione per riportare la musica live nelle piazze dei centri e dei borghi toscani, fonderla con le emozioni che soltanto le notti estive sanno regalare, il tutto, immerso nell'ebrezza autentica della tradizione culinaria locale, segno della più genuina, e sincera, toscanità. Per l'occasione la piazza, oltre alla musica e al buon cibo, sarà resa ancora più viva dalla presenza di stand e bancarelle di varie tipologie.

Il programma artistico del FESTIVAL:

SABATO 26 LUGLIO 2025

Ore 18.00 — OPEN MIC Ore 19.00 JIG RIG

Ore 20.00 UNTIL SHE ANSWER

Ore 22.00 BANDA DELLO ZENZERO, The very Jukebox Band

DOMENICA 27 LUGLIO 2025

Ore 18.00 EDO & CLARA

ore 19.00 APERIJAM, la super jam session (aperta principalmente a Band)

Ore 22.00 RADIO ONE EXPERIENCE

GAMBASSI VIBRA MUSIC-FEST è un evento ad ingresso libero e gratuito. Evento patrocinato dal Comune di Gambassi Terme. L'organizzazione è a cura del Bar Centrale di Gambassi Terme. Direzione Artistica a cura di Radio One Experience. Per informazioni contattare il numero 331 8769175.

