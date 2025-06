Leggerissimo: "No Big Deal" di Rachele Salvini

Lena nasce e cresce a Livorno, con un padre assente e una madre con cui non va d'accordo. Dixon cresce tra la Scozia e Londra, la famiglia segnata dall'alcolismo e dalla violenza del papà, a cui fa seguito l'addio della mamma. Sono due mondi distanti ma destinati a incontrarsi e, per certi versi, a scontrarsi grazie a una band indie rock londinese, i (No Big Deal). Lena e Dixon si conosceranno, le loro esistenze si intersecheranno con incredibili conseguenze.

No Big Deal è il romanzo d'esordio di Rachele Salvini, livornese che vive negli Usa. Edito da nottetempo, è un romanzo forte, senza sconti: è un libro in cui si parla di ferite che si riaprono in continuazione. Lena e Dixon sono due giovani che, seppur in contesti differenti, provano a emergere da una palude fatta di ignoranza, cattiveria o, se si vuole, pure indifferenza. Sono due personaggi delineati benissimo, due figli perfetti del loro tempo.

Nel suo primo romanzo Salvini riesce a rendere benissimo il disagio del crescere in provincia, ma anche quello dell'emarginazione. Con una scrittura introspettiva e delicata, alternando il punto di vista dei due protagonisti, Salvini delinea la ferocia dell'avere vent'anni, lo spaesamento che si prova quando si cerca un luogo dove sentirsi se stessi, dove provare a maturare.

Titolo: No Big Deal

Autore: Rachele Salvini

Casa editrice: nottetempo

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 396

Prezzo di copertina: 17,90 euro

