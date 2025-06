Rems, unanimità in Regione su mozione Fdi: monitoraggio personale e organico adeguato ai bisogni

Il Consiglio regionale ha votato all’unanimità una mozione di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Vittorio Fantozzi, in merito alla situazione delle cosiddette Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezze della Toscana Si tratta di strutture sanitarie in cui sono accolti gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

L’impegnativa dell’atto di indirizzo impegna il presidente e la Giunta regionali a “effettuare un monitoraggio delle Rems in merito al personale assegnato e alla sicurezza dei locali” delle strutture di Volterra e Empoli; a verificare che “l’organico assegnato alle Rems” sia “adeguato rispetto ai fabbisogni” delle strutture e, nel caso “non sia sufficiente, a provvedere urgentemente affinchè le mancanze dell’organico siano colmate”; a riferire alla commissione consiliare competente sulla “programmazione e i progetti definitivi relativi alla Rems situata provvisoriamente a Volterra”; a valutare “tempestivamente, di concerto co0n le Asl e i soggetti competenti, l’opportunità di individuare nel territorio regionali ulteriori strutture da dedicare alle Rems”.

Il consigliere Enrico Sostegni (Pd), ricordando che il monitoraggio viene costantemente effettuato dalla Regione, ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo.