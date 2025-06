Riapertura del Ponte della Botte, Meini (Lega): "Provincia si arrampica sugli specchi"

“La notizia dell’ulteriore differimento della riapertura del Ponte della Botte ha giustamente creato forti malumori da parte, tra l’altro, di associazioni come Confcommercio e Confesercenti - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- Una storia infinita che rischia di non avere, dunque, una data certa per l’agognato ed importante via libera alla percorribilità della struttura-prosegue il Consigliere"

"Ci siamo più volte occupati della vicenda e rimaniamo basiti di come sia stata trattata; sul banco degli imputati la Provincia, dove il Presidente Angori non trova di meglio che provare a gettare fumo negli occhi, non convincendo, però, nessuno. L’unica certezza è che, ad un anno dall’inizio dei lavori, ora veniamo a sapere che ci saranno ritardi nell’approvvigionamento dei materiali e quindi si naviga, colpevolmente, a vista"

“Una situazione vergognosa che stigmatizziamo con forza e chiediamo al Presidente della Provincia di non fare da scaricabarile tirando in ballo il Ministro Salvini; le colpe sono tutte della sua amministrazione che manifesta una forte e grave incompetenza" conclude Elena Meini.”

