Ricerca, Robert Burmanjer è il nuovo presidente di TOUR4EU

Robert Burmanjer è il nuovo presidente di TOUR4EU (Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe), l’organizzazione delle Università toscane a Bruxelles. Succede a Monica Barni, già vicepresidente della Regione Toscana, che sin dalla sua fondazione nel 2018 ha guidato l’associazione di diritto belga nata per promuovere gli interessi del sistema della ricerca toscana in Europa.

La nomina è stata ratificata oggi dall’assemblea generale di TOUR4EU.

Burmanjer porta con sé una lunga esperienza nelle istituzioni europee: attualmente senior advisor presso APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, è stato a lungo funzionario della Commissione europea, dove ha diretto unità strategiche nell’ambito della cooperazione internazionale in ricerca, delle politiche di innovazione e della gestione della conoscenza. Prima del suo ingresso nelle istituzioni europee, ha lavorato per il Ministero degli Affari Esteri olandese con incarichi in Europa e nel Golfo. Accademico di formazione, ha condotto attività di ricerca in economia industriale presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze ed è stato membro del suo Consiglio accademico.

“È per me un onore essere chiamato a guidare una realtà come TOUR4EU – ha dichiarato Burmanjer – che rappresenta uno dei più dinamici ecosistemi universitari italiani nel cuore dell’Europa. Continueremo a rafforzare il ponte tra ricerca toscana e Bruxelles, promuovendo internazionalizzazione, eccellenza e partecipazione strategica ai programmi europei”.

Alessandra Nardini, assessora all’università, ricerca e relazioni Internazionali ha commentato: “Abbiamo convintamente proposto la nomina di Robert Burmanjer, certi che la sua grande competenza nel contesto europeo della ricerca e dell’innovazione ci permetterà di portare avanti con forza le istanze dell’ecosistema toscano, rafforzando il ruolo di TOUR4EU come interfaccia strategica tra territori, Università e istituzioni europee. Ci tengo a ringraziare la professoressa Monica Barni per il lavoro che, generosamente, ha continuato a portare avanti in questi anni. A Monica mi lega un rapporto di stima sincera e proficua collaborazione nato nella precedente legislatura regionale che ci aveva viste impegnate, lei in Giunta ed io in Consiglio, nella difesa e promozione del diritto allo studio universitario. Infine un grazie anche al nostro ufficio regionale a Bruxelles e alla dottoressa Simona Costa per il lavoro fatto e per quello che continueranno a fare". L’assessora coglie l’occasione per ringraziare anche i membri del cda uscente, le docenti Debora Berti (prorettrice alla ricerca Università degli studi di Firenze) e Marialuisa Catoni (prorettrice alla ricerca e all’innovazione scuola IMT alti studi Lucca), e augura buon lavoro a coloro che entrano a far parte del consiglio di amministrazione dell’associazione, la professoressa Francesca Capone (protettrice alle politiche per l’internazionalizzazione della Scuola superiore Sant’Anna) e il professor Michelangelo Vasta (delegato alla ricerca dell’Università di Siena).

Monica Barni, oggi professoressa ordinaria presso la Sapienza Università di Roma, lascia la presidenza dopo sette anni di intensa attività. Barni, in precedenza, è stata rettrice dell’Università per Stranieri di Siena e vice-Presidente della Regione Toscana con delega all'università e alla ricerca. Con un profilo accademico di rilievo europeo, ha preso parte a numerosi gruppi di esperti internazionali sul tema delle politiche linguistiche per l’integrazione e lo sviluppo territoriale. Sotto la sua guida, TOUR4EU ha contribuito a rafforzare la dimensione europea del sistema universitario toscano, promuovendo sinergie istituzionali, progetti strategici e una visione comune per la ricerca e l’innovazione.

Il passaggio di consegne avviene in un momento cruciale per la definizione del nuovo programma quadro europeo per la ricerca 2028–2034. TOUR4EU continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la progettazione europea, il posizionamento istituzionale e il dialogo tra università, territori e istituzioni europee.

Fonte: Regione Toscana