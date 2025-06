San Miniato, convocato il Consiglio Comunale: l'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo”), nel Palazzo Comunale.

GIOVEDI ' 26 GIUGNO 2025 alle ore 14:30

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 64 del 29.05.2025).

3. Ordine del giorno presentato il 26.03.2025 (prot. 14032 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “NO al riarmo, per un’Unione Europea fondata sulla pace”.

4. Mozione presentata il 16.04.2025 (prot. 17302 del 17.04.2025) dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico” e “Noi per San Miniato” ad oggetto: “Mozione per il Centro Salute Mentale (CSM) "La Badia" e il sostegno nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”.

5. Mozione presentata il 16.04.2025 (prot. 17300 del 17.04.2025) dai Gruppi Consiliari “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano”, “Filo Rosso”, “Fratelli d’Italia” e “Gruppo Misto” ad oggetto: “Interventi frazione di Ponte a Egola”.

6. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari “Partito Democratico” e “Noi per San Miniato” ad oggetto: “Riconoscere la RASD (Repubblica Democratica Araba dei Saharawi) per la pace e il rispetto dei diritti umani”.

7. Risposta ad interpellanza presentata il 06.03.2025 (prot. 10516 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Archivio Storico”.

8. Risposta ad interpellanza presentata il 06.03.2025 (prot. 10536 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Verifica della sicurezza e dell'idoneità delle strade percorse da autobus turistici e mezzi del trasporto pubblico nel centro storico, con particolare attenzione al rischio di frana e alla stabilità dell'arco storico sottostante la carreggiata”.

9. Risposta ad interpellanza presentata il 26.03.2025 (prot. 14043 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Abbattimento dei pini domestici del Viale della Rimembranza di Cigoli”.

10.Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19007 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Contributo del Comune a Musicastrada Festival 2025”.

11.Approvazione verbale seduta consiliare del 26.03.2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

12.Approvazione verbale seduta consiliare del 16.04.2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

13.Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione modifiche. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile

14. Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe e scadenze anno 2025. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

15.Riconoscimento debito fuori bilancio in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro - n. 250/2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile

16.Bilancio di Previsione 2025-2027. Variazione. Applicazione risultato di amministrazione 2024. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

17.Convenzione tra il Comune di Pisa e i comuni della comunità d’Ambito turistico “Terre di Pisa” per l’esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alle Comunità d’Ambito ai sensi della L.R.T. n. 61 del 31.12.2024 – Testo Unico del Turismo. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile

18.Convenzione tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di stazione appaltante mediante Centrale di Committenza Unica (CUC) sino al 31 dicembre 2029. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

19.Commissione referente per le Pari Opportunità. Relazione attività 2024.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa