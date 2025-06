SESA acquisisce l’80% di Visicon GmbH: rafforzata la consulenza SAP ed EDI nell’area DACH

Sesa (“SESA” – SES.MI) - operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application, con oltre 3,2 miliardi di euro di ricavi consolidati e 6.000 collaboratori, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana - ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% del capitale di Visicon GmbH (“Visicon”), società tedesca attiva nel settore della consulenza in ambito SAP ed EDI (Electronic Data Interchange) per il segmento business.

L’operazione verrà realizzata da Var Group - operatore di riferimento nel settore digital integration e software per il segmento enterprise, parte del Gruppo Sesa, che integrerà Visicon nel proprio Centro di Competenza Enterprise Platform, consolidando così la leadership nel settore della consulenza applicativa su piattaforma SAP e proseguendo il proprio percorso di internazionalizzazione nell’area DACH (che comprende Germania, Austria e Svizzera).

Fondata nel 1998, Visicon, ha sede a Limeshain, con uffici a Wiesbaden e Monaco di Baviera (Germania) e Leonding (Austria). La società supporta aziende di medie dimensioni nell'implementazione e gestione di processi SAP e soluzioni EDI offrendo consulenza, supporto e formazione continua.

Visicon prevede di chiudere l’esercizio 2025 con ricavi pari a circa 5,3 milioni di euro ed un Ebitda margin di circa il 15% con 50 risorse specializzate.

L’acquisizione sarà realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa e prevede il coinvolgimento operativo dei Managing Partner e fondatori di Visicon, Bernd Brücher e Simon Greco, condividendo obiettivi di crescita sostenibile e sviluppo di competenze e specializzazioni a livello internazionale.

Questa operazione rappresenta la prima acquisizione internazionale di Var Group nel settore SAP e si inserisce in un piano di espansione strategica del portafoglio soluzioni. La business combination con Visicon consente di rispondere in modo mirato alle esigenze delle aziende mid-market, in particolare nel settore manifatturiero, attraverso un’offerta capace di abilitare la digitalizzazione completa dei processi aziendali end-to-end nell’area DACH. Le soluzioni sviluppate da Visicon in ambito EDI, digital document flow e fatturazione elettronica, già adottate da molti clienti in Germania, a seguito dell’integrazione, potranno essere estese anche ad aziende operanti in altri mercati coperti da Var Group.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di competenze digitali, anche all’estero, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile e a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Grazie a questa operazione consolidiamo ulteriormente la nostra presenza internazionale, rafforzando la capacità di supportare l’evoluzione digitale delle imprese e la sinergia tra i nostri centri di competenza nell’ambito della consulenza Enterprise Platform. Accogliamo con entusiasmo il team di Visicon, che ci arricchisce di know-how e soluzioni che si integrano perfettamente con le nostre e che contribuiscono a rafforzare il nostro posizionamento come partner strategico per le aziende. Questa business combination porta vantaggi significativi in tutti gli ambiti: le soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, SAP ed EDI ampliano il nostro portafoglio, mentre l’integrazione con i sistemi PLM crea un ulteriore valore aggiunto rilevante per i nostri clienti”, affermano Francesca Moriani, CEO di Var Group e Stephan Häfele, Regional Manager Var Group DACH.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Sesa e di Var Group; la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della clientela, rafforzando e ampliando la nostra offerta sul mercato”, hanno dichiarato Bernd Brucher e Simon Greco, Managing Partner e Fondatori di Visicon.

“L’ingresso di Visicon nel gruppo Sesa costituisce un passo strategico nella nostra crescita internazionale sul mercato DACH ed un’ulteriore opportunità per offrire soluzioni di consulenza innovative alla clientela entreprise, supportandone il percorso di trasformazione digitale. Prosegue la crescita di competenze di consulenza, parte integrante della strategia di evoluzione di business e creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate