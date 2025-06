Sicurezza a Empoli, bando per 26 nuove telecamere

Con la delibera n. 153 del 18 giugno 2025, la giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha deciso di partecipare al bando interministeriale per implementare la videosorveglianza in alcune aree chiave di Empoli.

LE POSIZIONI DELLE NUOVE TELECAMERE - Nel partecipare al progetto, l'amministrazione ha indicato 26 nuove postazioni di videosorveglianza sulle seguenti vie: viale IV Novembre, via dei Cappuccini, via Ponzano, parcheggio via dei Cappuccini-via Vico, parcheggio via dei Cappuccini centro Andromeda, via Cantino Cantini, via Pulidori, via Chiarugi, piazza Garibaldi, via della Noce e via Spartaco Lavagnini.

La spesa complessiva di implementazione del sistema di videosorveglianza ammonta a 250mila euro, di cui 200mila saranno richiesti a titolo di cofinanziamento sul Fondo Ministeriale e i restanti 50mila come quota di compartecipazione finanziaria a carico del Comune.

Inoltre, si approva lo schema di Patto sulla Sicurezza Urbana allegato dal ministero e finalizzato all'attività di videosorveglianza finanziata con il bando.

LE DICHIARAZIONI - Così introduce la misura il sindaco Alessio Mantellassi: "Le telecamere di videosorveglianza presenti a Empoli sono un patrimonio importante per la sicurezza di tutti i cittadini. Lavorando H24, fanno da deterrente per atti criminosi e li prevengono allo stesso modo. Più volte le forze dell'ordine e la nostra polizia municipale hanno specificato che con il loro aiuto sono riusciti a risalire ai presunti responsabili dei reati e le stesse autorità giudiziarie si basano su questi documenti per emettere provvedimenti. Per questo partecipiamo a questo importante bando con un progetto su cui hanno lavorato i nostri uffici tecnici e l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini. È un lavoro certosino che mira a inquadrare zone da tempo attenzionate dalle forze dell'ordine e su cui si sono verificati fatti di microcriminalità. A questo si andrà a sommare anche il rinnovo delle ordinanze anti-alcol che stiamo predisponendo in vista della scadenza di fine giugno, su cui abbiamo avuto risultati importanti per l'ordine pubblico".

L'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, specifica: "Gli interventi che proponiamo al Ministero con la partecipazione a questo bando sono il risultato di mesi di ascolto dei bisogni e delle esigenze delle cittadine e dei cittadini. È infatti dalle passeggiate che facemmo a novembre con tante donne, durante l'evento "Da sola me ne vo' per la città", che raccogliemmo la richiesta di più videosorveglianza in via Cantino Cantini, viale IV Novembre e via dei Cappuccini. Richieste che abbiamo esaminato nei vari sopralluoghi effettuati successivamente e che ci sono arrivate anche su altre zone della città. Tra queste quelle sul parcheggio di via dei Cappuccini dalle persone che lavorano e vivono nella zona, ma anche su via Pulidori, via Chiarugi, via della Noce, via Spartaco Lavagnini, piazza Garibaldi e quindi su Porta Pisana. Luoghi vicini o all'interno del nostro centro storico, per i quali stiamo studiando anche misure di altro tipo. La videosorveglianza è uno degli strumenti che mettiamo in campo per migliorare la sicurezza urbana e riteniamo che sia utile quando viene studiata e concepita, come in questo caso, partendo dall'ascolto e dalla partecipazione attiva delle persone che vivono con noi la città".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa