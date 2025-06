'Solo me ne vo', spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale

Lunedì 30 giugno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino andrà in scena lo spettacolo Solo me ne vo, regia Maria Teresa Delogu, atto conclusivo del laboratorio teatrale della stagione 2024/2025 curato da Delogu per conto di Giallo Mare Minimal Teatro.

I protagonisti saranno i 24 allievi del corso del Teatro del Popolo e alcuni detenuti della Casa Circondariale Le Sughere di Livorno, grazie alla collaborazione con il progetto “Teatro Galeotto”, che porta il teatro dentro e fuori le mura carcerarie.

Uno spettacolo su uno dei mali invisibili del nostro tempo: la solitudine. Non quella scelta, non quella cercata; quella di cui parla "Solo me ne vo" è la solitudine avvertita come sconnessione dagli altri, come distanza, come condizione emotiva di chi sente di non potersi rivolgere a qualcuno di significativo, di chi avverte la mancanza di relazioni di qualità. Da coloro, insomma, che pur essendo parte di un contesto se ne sentono estranei: sia famiglia, quartiere, condominio, paese, città, consesso sociale. “.

«Solo me ne vo” è un viaggio emotivo e culturale tra gli estremi della solitudine contemporanea, dagli Hikikomori agli amici a noleggio, fatto utilizzando uno sguardo denso ma mai pesante, che alterna ironia, riflessione, leggerezza, pensiero-spiega Delogu-. In un mondo dove Giappone e Inghilterra hanno istituito un Ministero della Solitudine, lo spettacolo ci pone una domanda urgente: e noi, che fare?Uno spettacolo corale, dove voci diverse si uniscono per raccontare una realtà comune. Perché forse la solitudine non tutti la avvertono come problema, ma ci riguarda tutti, come individui e come comunità e, forse, insieme possiamo darle voce».

Gli attori in scena sono: Alessandra Campatelli, Alfredo Agili, Bianca Frangioni, Carla Isolani, Damiano R., Dea Delli Paoli, Enrico V., Emiliano Terzuoli, Franca Gaggelli, Gioia Gianni, Giulietta Brogi, Lapo Biagini, Margherita Cacciapuoti, Maurizio S., Martina Ciampolini, Martina Fabozzi, Noemi Gianni, Patrizia Salerno, Rita Biocca, Rosa Cianciulli, Sibilla Campaioli, Simonetta Vanni, Susanna Tamburini.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

