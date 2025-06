Tamponamento a Empoli, padre e figlie in ospedale

Tamponamento questo pomeriggio a Empoli, in via Cimabue a Santa Maria, intorno alle ore 15.50. Nell'incidente, che ha coinvolto 6 persone, sono rimasti feriti lievemente il padre e due figlie, tra cui una bambina di 1 anno, portati in codice verde all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con 4 ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

