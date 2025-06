Tartufo, musica e spettacolo a Peccioli: torna la "Notte Nera"

Il centro storico di Peccioli si prepara a vivere una serata speciale: sabato 28 giugno torna “La Notte Nera”, l’evento che celebra il tartufo e le eccellenze del territorio in un’atmosfera ricca di magia, musica e divertimento per tutte le età.

Giunta alla terza edizione, la manifestazione è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Peccioli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Un’iniziativa che unisce cultura, sapori e spettacolo in un’unica, coinvolgente esperienza, dove l’intero borgo sarà animato da spettacoli, artisti di strada, musica dal vivo e performance teatrali.

“Siamo giunti alla terza edizione di un appuntamento particolarmente apprezzato proprio per la sua capacità di coinvolgere l'intero borgo e tutto il centro storico e promuovere un prodotto tipico del territorio come il tartufo” - afferma il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni. “La Notte Nera è l'iniziativa che apre la stagione estiva, che proseguirà con il Festival 11 Lune e molti altri eventi e iniziative, in una stagione dove il trend delle presenze turistiche ci lascia estremamente soddisfatti”.

“Peccioli è ormai un punto di riferimento per il turismo in Valdera e per Confcommercio è importante organizzare eventi di qualità in un borgo che ha fatto della qualità il suo marchio di fabbrica in molti ambiti” dichiara il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “questo è sicuramente uno dei più attesi e scenografici tra i moltissimi eventi che organizziamo ogni anno e che rappresentano linfa vitale per le attività commerciali del territorio”.

“La Notte Nera è un fiore all'occhiello che nasce con l'intento di valorizzare un prodotto eccellente del nostro territorio come il tartufo, che sarà presente nei piatti di tutti i ristoranti del centro, e allo stesso tempo rappresenta una straordinaria opportunità di promozione delle bellezze della nostra provincia” evidenzia il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Quella della Notte Nera sarà un percorso allietato da esibizioni musicali diffuse e per tutti i gusti, che avranno il palcoscenico principale nel magico scenario della Terrazza Sospesa, pronta a regalare emozioni indimenticabili con una vista mozzafiato sulle colline della Valdera in uno dei giorni più lunghi dell'anno. Qui si terrà lo scenografico “aperitivo sospeso”, con musica live e “Visione e Incanti”, una performance teatrale che combina tecniche moderne e narrazione visiva.

Dalle ore 21, le vie del centro saranno animate dalla Opus Band, un gruppo di sassofonisti e percussionisti vestiti da frati, in una performance musicale e teatrale che fonde rock, canti gregoriani, medioevo ed electro-funk. Il corteo artistico sarà completato dalla parata di trampolieri in costumi scenici: corvi, angeli e farfalle luminose, pronti a incantare grandi e piccoli.

Lungo Via Matteotti ci si potrà immergere nei profumi e nei sapori del territorio grazie a gazebo di degustazione e vendita di tartufo e prodotti tipici locali, affiancati da stand gastronomici. Inoltre ogni ristorante proporrà un piatto con specialità al tartufo. Non mancherà l’intrattenimento itinerante con giocolieri, clown e teatro di strada.

In Piazza del Carmine divertimento assicurato con il DJ Team ’90 dello staff della storica discoteca Concorde, con una coinvolgente selezione musicale dedicata agli anni ’90. Per grandi e piccoli sarà presente anche un’area giochi con strutture in legno artigianali e uno spazio dedicato al trucca-bimbi. Sarà allestito anche un mercatino selezionato con prodotti di artigianato e oggettistica. Due punti musicali saranno presenti anche in via Roma e in Piazza del Popolo, con protagonisti i grandi successi italiani e ae hit internazionali, mentre in Piazza Domenico da Peccioli andrà in scena uno spettacolo suggestivo di giocoleria e fuoco.

Dalle ore 19 fino a mezzanotte e mezzo sarà disponibile il servizio di navetta gratuito dal parcheggio di via Silvestro Lega, location di uno dei quattro “Giganti” di Peccioli.

Questi piatti al tartufo proposti dai ristoranti e attività di Peccioli: Pasticceria Ferretti Arnaldo – Risotto in brodo di parmigiano e tartufo estivo; Macelleria Bulleri – Tartare e tagliata con tartufo; Alimentari gastronomia da Paola – Taglieri con prodotti a base di tartufo; Gli Orti di Peccioli – Uovo al tartufo e taglieri; Bar La Terrazza – Panini e bruschette con funghi, tartufo, lardo e olio tartufato; Arte Grappe - Ravioli ricotta bufala con carne di chianina funghi champignon crema e scaglie di tarufo; Il Grano e l'Uva – Crostini, affettati e formaggi al tartufo; Caffè Haus – Pappardelle al ragù bianco con tartufo; Il Gelso d'Oro – aperitivo sulla Terrazza Senza Tempo; Pizzeria del Borgo – Pizza Crudo e Tartufo; La Dispensa d'Oro – Carpaccio di filetto di manzo, fonduta di parmigiano, verdurine in agrodolce e tartufo nero estivo.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

