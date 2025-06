Il Lotto premia la Toscana. Nell’estrazione di martedì 24 giugno, come riporta Agipronews, centrata una tripletta da oltre 29mila euro: due colpi da quasi 10mila euro l'uno a Bibbona, in provincia di Livorno, in via Aurellia più una vincita da oltre 9mila euro a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, in via del Canto. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 649,3 milioni di euro da inizio 2025.

