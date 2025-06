Viabilità, Avs Certaldo: "Su via Roma fare investimenti sostenibili. Noi ci siamo per un confronto"

"Ad un un anno dalle elezioni amministrative dove AVS ha partecipato attivamente alla vittoria del Sindaco Campatelli, dobbiamo con rammarico notare che nulla è cambiato dopo la nostra sofferta ma inevitabile decisione di essere forza di opposizione. Il responso dello scorso referendum ha chiaramente indicato che i cittadini credono e vogliono che sia concreto l’asse tra il Pd AVS ed il Movimento 5 Stelle". Così in una nota Avs Certaldo che prosegue, "la nostra responsabilità politica non può non considerare che alle prossime elezioni Regionali e poi Politiche questo sarà l’asse trainante ed innovativo per una nuova stagione di sviluppo dei nostri territori. La situazione generale del nostro paese meriterebbe un confronto serrato con le forze politiche che hanno contributo alla vittoria del Sindaco.

Il programma elettorale per quanto riguarda un tema oggi ampiamente dibattuto cioè la viabilità, è estremamente chiaro ed indica una precisa via da attuare: "Creare una migliore sostenibilità ambientale ed un minor inquinamento". Le scelte prospettate per via Roma, importante arteria di collegamento con la piazza Boccaccio e Certaldo alta vanno in tutt’altra direzione. Via Roma e piazza dei Macelli hanno bisogno di una nuova ed urgente progettualità ad iniziare da un aumento dei parcheggi eliminando anche l’area camper da spostare in zona più periferica. Anche l’importante area Prociv deve aver una collocazione migliore, il suo spostamento porterebbe nuovi posti auto ed inoltre andrebbe previsto uno spazio per noleggio biciclette per raggiungere il centro urbano e la funicolare attraversando una via Roma sicura e fruibile da pedoni e biciclette. Crediamo che una via Roma priva di macchine porterebbe anche ad un aumento di attività commerciali ed artigianali fruibili anche dai turisti. È assolutamente anacronistico non avere un reale ed efficace trasporto pubblico con bussini elettrici per servire la casa della comunità e l’intero paese. Questi sono investimenti che rendono il nostro paese più competitivo vivibile e moderno. Un turismo sostenibile, collegato ad un ambiente sano, sono le combinazioni vincenti per differenziarsi dal caotico turismo "mordi e fuggi". Noi ci siamo per un confronto, - concludono da Avs Certaldo - con le nostre idee, la nostra passione, la nostra serietà".

