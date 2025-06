Sorpresi con 75 grammi di hashish e materiale da confezionamento: arrestati due giovani a Firenze

Nella notte del 26 giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato due giovani, un 21enne libico e un 20enne tunisino, entrambi senza fissa dimora e irregolari in Italia, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I due sono stati fermati intorno alle 00:30 in piazza San Pier Maggiore durante un controllo antidroga. Alla vista dei militari hanno tentato di scappare, ma sono stati bloccati poco dopo.

Durante la perquisizione, il 21enne è stato trovato con 26,6 grammi di hashish, un coltello sporco della stessa sostanza e una somma di denaro in contanti che non ha saputo giustificare. Il 20enne aveva invece con sé 51 grammi di hashish, soldi contanti e materiale per confezionare le dosi.

Entrambi sono stati portati in caserma, dove hanno passato la notte nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata del 26 giugno, su disposizione della Procura di Firenze.