Abbandono di rifiuti, aumentano i controlli a Empoli: 6 sanzioni a maggio

Anche nel mese di maggio il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti non è diminuito, ma come un mantra, gli sforzi, l’impegno, l’attività di controllo, il lavoro instancabile degli Ispettori ambientali di Alia Multiutility, del personale di Polizia Municipale, del Servizio Ambientale del Comune non si sono fermati e sono andati avanti senza sosta.

Le vie interessate dai controlli sono state: via Lucchese, via dei Pozzi di Corniola, viale Aldo Moro e la sua scorta (per abbandoni selvaggi di rifiuti in sacchi neri voluminosi), via XI Febbraio (per rifiuti domestici e non depositati a terra oltre il volume del contenitore), via Masini, via IV Novembre, via Martini, via Carraia, via Cantino Cantini (per uso improprio dei cestini e delle campane di raccolta vetro).

L’attività di controllo va avanti con costanza, anche quando i risultati sembrano arrivare lentamente; le istituzioni locali continuano a vigilare e intervenire per tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

Da parte delle autorità arriva un appello ai cittadini: serve maggiore attenzione e collaborazione. L’abbandono dei rifiuti non è solo un problema ambientale, ma anche un gesto di inciviltà che colpisce l’intera comunità.

Non tutta la cittadinanza è responsabile, ma c’è ancora bisogno di lavorare ancora su come differenziare correttamente, dove esporre i rifiuti, come utilizzare il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti.

Ecco i dettagli: a maggio 2025 sono stati eseguiti 150 controlli, 263 i rifiuti ispezionati, 6 le sanzioni emesse per un valore complessivo di 880 euro.

Il personale della Polizia Municipale, nel mese di maggio, ha elevato un verbale ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento del Servizio Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani di 300 euro per un abbandono accertato in via della Piovola nei pressi del sovrappasso della Strada Grande Comunicazione FIPILI. Inoltre sono stati effettuati 4 sopralluoghi e sono state svolte n.2 indagini per ulteriori abbandoni di rifiuti in via del Piano di Marcignana e via della Motta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa