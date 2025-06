Acque Spa premiata da Arera per la qualità del servizio idrico

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha reso note le graduatorie relative al meccanismo regolatorio incentivante per la qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) riferite al biennio 2022-2023. Si tratta di un sistema introdotto dall’Autorità per misurare e migliorare le performance tecniche dei gestori del servizio idrico in Italia. In questo quadro, Acque ha ottenuto premi per un valore complessivo di 1.019.406 euro, e un’unica penalità di entità contenuta, pari a 94.267 euro. Le premialità sono state riconosciute principalmente per i risultati ottenuti nei macro-indicatori M1 ed M4, relativi rispettivamente alla riduzione delle perdite e al miglioramento del sistema fognario. Sebbene l’ammontare economico delle premialità sia inferiore rispetto al biennio precedente, il riconoscimento di ARERA è per Acque una conferma importante e uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo.

Nel quadro nazionale, definito dal quarto stadio di valutazione (Stadio IV), Acque si è posizionata al 25° posto per il macro-indicatore M1, al 27° per il macro-indicatore M3 (qualità dell’acqua erogata) e all’11° per il macro-indicatore M4. Risultati che, pur evidenziando margini di miglioramento, confermano un costante progresso in un biennio particolarmente impegnativo, a causa di eventi climatici estremi e condizioni operative complesse.

“Il riconoscimento della premialità anche per il biennio 2022-2023 - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - testimonia la solidità del percorso intrapreso dall’azienda. Un risultato raggiunto grazie non solo all’impegno progettuale e finanziario, ma anche al lavoro quotidiano dei tecnici sul territorio. Garantire la qualità e la continuità del servizio, nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e alle crescenti criticità idriche, è un obiettivo prioritario, che perseguiamo con determinazione”.

“Gli strumenti tecnologici e gestionali introdotti negli ultimi anni - evidenzia l’amministratore delegato di Acque, Fabio Trolese - dalla digitalizzazione alla distrettualizzazione delle reti, fino alla regolazione automatizzata delle pressioni, sono ormai una componente strategica nella nostra attività. Si tratta di azioni che, insieme agli investimenti mirati, permettono oggi una gestione più efficiente, sostenibile e resiliente del servizio idrico”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa