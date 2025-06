A Firenze arrivano i centri estivi per le persone anziane

Giochi di memoria, ginnastica dolce, cucito, ma non solo: anche le “olimpiadi su sedia”, i laboratori di pittura, la lettura del giornale e il karaoke. Sono le attività dei centri estivi per la terza età organizzati dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Unicoop Firenze e Quartiere 4 del Comune di Firenze: un antidoto alla noia e all'isolamento dei mesi estivi.

Da martedì 1° luglio al 31 agosto, il mercoledì e il venerdì (dalle 9 alle 12.30) nello Spazio Soci Coop della Coop di Ponte a Greve (viuzzo delle Case Nuove 9 int. 10), gli anziani fiorentini, che vivono una situazione di solitudine , autosufficienti o parzialmente autosufficienti, potranno accedere liberamente a uno spazio protetto, stimolante e accogliente, per trascorrere i mesi estivi in serenità e in compagnia partecipando ad attività creative, ludiche, educative.

“Il periodo estivo può rappresentare un momento critico per gli anziani che rimangono in città e spesso vivono condizioni di solitudine, disorientamento e limitazioni nella mobilità. Con questo progetto si intende offrire un'occasione per favorire il benessere psicofisico, la socializzazione e la qualità della vita delle persone anziane” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos. “L'obiettivo è promuovere attività motorie dolci e attività cognitive, offrire momenti di svago e socialità in un contesto protetto e supportare le famiglie nel periodo estivo”.

Gli anziani saranno seguiti da un team composto da educatori, animatori, operatori di base e, su richiesta, da uno psicologo.

"Siamo molto contenti di poter accogliere negli spazi della nostra sezione soci le tante attività rivolte agli anziani che restano in città. Sarà un'occasione per vivere l’estate in compagnia, tra attività stimolanti e momenti di condivisione e per costruire nuove relazioni che arricchiranno anche la nostra sezione soci", dichiara Cristina Zocchi, presidente sezione soci Coop Firenze sud ovest.

"Abbracciamo questa piccola ma importante iniziativa rivolta ai meno giovani del nostro quartiere, certi che incontrerà il bisogno di benessere e di contrasto alla solitudine di tante persone. Grazie di cuore alla Sezione Soci Coop che la ospita!” afferma Mirko Dormentoni, presidente del Q4.

Per informazioni tel 055.6510477. Quota di partecipazione 60 euro mensili (minimo 12 partecipanti, massimo 15). Colloquio conoscitivo prima dell’iscrizione.

