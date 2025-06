Sfrecciava sul lungomare con una e‑bike truccata: multa salata e sequestro per un 24enne

È accaduto a Forte dei Marmi dove un giovane 24enne sfrecciava sulla pista ciclabile del lungomare a bordo di una bicicletta elettrica modificata. Notato da una pattuglia motociclistica della polizia locale per la velocità anomala del mezzo, è stato fermato e sottoposto a controllo. Gli accertamenti hanno confermato l’irregolarità del veicolo, per il quale è scattata una sanzione di oltre 6000 euro, oltre al sequestro della e-bike.

Il ragazzo, di origine senegalese, regolarmente soggiornante in Italia e residente a Massa, avrebbe alterato il mezzo installando sul manubrio una manopola che permetteva l’attivazione del motore elettrico senza bisogno di pedalare, trasformando la bici in un vero e proprio ciclomotore. Una modifica che, per essere conforme alle norme stradali, avrebbe richiesto patente, targa e assicurazione, di cui il giovane era sprovvisto.

Nei suoi confronti sono state elevate varie contestazioni, tra cui guida senza patente idonea, circolazione con veicolo non immatricolato e privo di copertura assicurativa, oltre a violazioni relative alla modifica non omologata del mezzo. La fat-bike è stata sequestrata e al giovane è stata comminata una multa particolarmente salata.

