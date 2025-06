Carrara, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entra nell’Osservatorio sul Marmo: ufficializzato l’accordo

Stamani a palazzo Civico è stato sottoscritto ufficialmente l’accordo con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entra ufficialmente a far parte dell’Osservatorio sul marmo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si va dunque ad aggiungere al Comune di Carrara, alla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e al Consorzio Zona industriale apuana, i tre soggetti che hanno dato vita a questo nuovo organismo nel dicembre del 2023.

Obiettivo dell’Osservatorio sul marmo, come previsto dallo stesso regolamento comunale dei marmiferi, è anzitutto quello di garantire una conoscenza sempre più approfondita dell’intera filiera del marmo che comprenda i comparti dell’escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei con lo scopo di misurarne l’impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio. I risultati del primo anno di lavoro dell’Osservatorio hanno già portato alla redazione di un report, che è stato presentato nel dicembre 2024, che descrive puntualmente la situazione del lapideo apuano. Questo genere di attività, non solo sarà sempre più arricchita in futuro anche grazie al coinvolgimento diretto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma si concentrerà con particolare attenzione anche sulla tracciabilità dei materiali estratti nei bacini carraresi e sull’innovazione di processo e di prodotto.

“Siamo davvero molto felici che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia deciso di entrare in maniera stabile nell’Osservatorio del Marmo. La presenza di un ente tanto importante è garanzia del buon lavoro che è stato finora e di certo consentirà all’Osservatorio un ulteriore passo in avanti nel suo processo di crescita – dice la sindaca Serena Arrighi -. La nascita di questo osservatorio è un risultato che la nostra amministrazione rivendica con orgoglio, si tratta di un organismo fondamentale per l’intero settore e i risultati del primo anno di attività sono qui a dimostrarlo. Poter contare su un Osservatorio del marmo che tiene assieme enti e professionisti di così alto livello permette a tutti noi, amministrazione e aziende, di guardare al futuro con maggiore tranquillità e con qualche certezza in più”.

“Con l’adesione all’Osservatorio sul marmo, ADM si propone di fornire un apporto sempre più qualificato al sistema imprenditoriale e alle istituzioni locali in settore strategico per tutta l’economia regionale – dichiara il Direttore Davide Bellosi -. Oltre a fornire il supporto informativo utile agli obiettivi dell’Osservatorio, l’obiettivo è anche quello di favorire la conoscenza dei servizi che ADM può fornire alle imprese per migliorarne la competitività sul piano internazionale. Siamo convinti della bontà del percorso intrapreso e metteremo a disposizione le energie migliori per favorire la piena riuscita del progetto”.

Fonte: Ufficio Stampa

