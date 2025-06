Cedole librarie digitali: da Empoli l’avviso per l’istituzione dell’albo dei rivenditori convenzionati

Si prosegue con la dematerializzazione e informatizzazione dei sistemi procedurali del servizio scuola. Anche per l’anno scolastico 2025/2026 le cedole librarie saranno in modalità digitalizzata: le famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie non andranno fisicamente negli istituti a prendere ‘materialmente’ la cedola libraria ma potranno recarsi in una cartoleria e prenotare direttamente i libri, che come è noto sono gratuiti.

È stato pubblicato l’avviso al link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Cedole-librarie per la formazione dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati per la fornitura dei libri di testo destinati agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2025/2026.

L’avviso è rivolto a tutte le cartolibrerie, librerie ed esercizi commerciali abilitati alla vendita di testi scolastici che intendano aderire al sistema di fornitura gratuita dei libri per la scuola primaria, ai sensi dell’art. 156, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e nel rispetto delle indicazioni regionali di cui alla L.R. Toscana 70/2020.

FINALITÀ DEL SERVIZIO - Le cedole librarie costituiscono uno strumento che consente agli alunni e alle alunne della scuola primaria, residenti nel Comune di Empoli e frequentanti scuole pubbliche o paritarie, di ricevere gratuitamente i libri di testo previsti dal Ministero, garantendo l’effettivo diritto allo studio e alla pari opportunità educativa; la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie e una maggiore semplificazione e tracciabilità del servizio, attraverso strumenti digitali.

CHE COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE - Una volta attivato il servizio, le famiglie riceveranno cedole digitali personalizzate attraverso il portale comunale o sistemi abilitati (con accesso tramite SPID/CIE), e potranno recarsi a uno degli esercizi convenzionati per prenotare e ritirare i libri. I costi dei libri, entro i limiti dei tetti ministeriali, saranno coperti direttamente dal Comune, senza alcun esborso economico per le famiglie.

TEMPISTICHE E MODALITÀ - Tutti gli esercizi interessati potranno presentare domanda secondo le modalità indicate nell’avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it al link citato. L’inserimento nell’elenco sarà condizione necessaria per la partecipazione al sistema di cedole per l’anno scolastico 2025/2026.

PER INFORMAZIONI - È possibile inviare una email all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it, oppure contattare il numero telefonico 0571 757554.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

