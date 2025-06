Accolta la proposta di Azione sulla delega alle Politiche e Progetti Europei. Mantellassi: “Nei prossimi giorni la affiderò a un assessore”

Il sindaco Alessio Mantellassi risponde al comunicato inviato da Azione in merito alla proposta di una nuova delega legata ai temi dei progetti e delle politiche europee.

"Recepiamo con favore la proposta costruttiva lanciata dal segretario Ferrara, che ringrazio. Azione è nella maggioranza che mi ha sostenuto e il tema era presente sin dalla campagna elettorale. La progettualità europea è fondamentale per il Comune di Empoli, che ha visto realizzarsi opere importanti grazie al sostegno dei fondi europei come il Teatro il Ferruccio o l'ex ospedale di via Paladini. Altrettanto importante è che anche i bandi per le imprese del territorio vedano la partecipazione del nostro tessuto produttivo, per migliorare formazione, sicurezza, expertise, contribuendo a una crescita sana del territorio intero. Dopo esserci confrontati anche con gli alleati di Azione, ho deciso che nei prossimi giorni affiderò a un assessore una delega legata alla proposta di Azione"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

