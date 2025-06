Empoli in Azione: "Mantellassi conferisca la delega alle Politiche e Progetti Europei"

A un anno dalle elezioni amministrative, e visto l’attuale momento storico con le criticità che sempre più si denotano a livello internazionale, riteniamo sia quanto mai necessario procedere con il conferimento di una delega alle “Politiche e Progetti Europei” che già Empoli in Azione aveva sostenuto durante la campagna elettorale. Azione aveva chiesto ed ottenuto che il conferimento di questa delega fosse inserito nel programma di coalizione, concordando con Alessio Mantellassi e tutte le forze politiche che lo sostenevano che questa fosse uno strumento utile a rafforzare la capacità dell’Amministrazione di cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea. La nuova delega punta a rendere il Comune protagonista attivo nelle reti e nei programmi europei, sviluppando progetti strategici e intercettando risorse fondamentali per il futuro del territorio, in ambiti come innovazione, sostenibilità, inclusione e transizione digitale. Inoltre, consentirà di tornare a parlare ai cittadini di “Europa”, e dell’importanza che questa ha per continuare a garantire opportunità, diritti, sicurezza e fondi per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Contestualmente, riteniamo che dare attuazione ai punti programmatici condivisi durante l’esperienza di coalizione non possa che rafforzare i rapporti tra le forze politiche che hanno sostenuto il progetto civico e amministrativo fin dalle elezioni, riconoscendo l’importanza del contributo anche di quei partiti e movimenti non attualmente rappresentati in Consiglio Comunale o nella Giunta, ma parte attiva del percorso.

Luca Ferrara, Segretario di Empoli in Azione: "Chiediamo ad Alessio Mantellassi di procedere al conferimento della delega a “Politiche e Progetti Europei”. Si tratta di un passaggio importante che riconosce il ruolo strategico dell’Europa per lo sviluppo dei territori e che valorizza la collaborazione tra le forze civiche e politiche che lo hanno sostenuto Sindaco fin dall’inizio del percorso amministrativo. Oggi è necessario compere un ulteriore passo nella direzione di un dialogo costruttivo e inclusivo, che rafforza il legame tra visione locale e prospettiva europea."

Con questa nuova delega, sarà possibile per l’Amministrazione comunale costruire e promuovere ancora più progetti in grado di generare ricadute concrete per la comunità locale. Luca Ferrara, Segretario di Empoli in Azione: “La dimensione europea non è un orizzonte lontano ma una realtà concreta che tocca sempre più da vicino i Comuni. Fondi europei, progetti transnazionali e quanto altro l’Europa può offrire sono strumenti essenziali per promuovere lo sviluppo locale, sostenere la transizione ecologica e digitale, investire su cultura, inclusione sociale e innovazione. In un momento storico complesso, serve una visione lungimirante che metta al centro l’interesse della comunità e dei cittadini Empolesi”

Luca Ferrara per Empoli in Azione