Il centro storico si accende di note: torna la 17esima edizione dell’Empoli Jazz

Torna in una veste rinnovata l’Empoli Jazz, giunto quest’anno alla 17esima edizione. Dal 21 al 24 luglio, con un’anteprima il 15 luglio, il Festival propone cinque serate che si svolgeranno tra il Giardino Torrione di Santa Brigida, piazza Farinata degli Uberti e, per la prima volta, nel centro storico della cittadina toscana. L’iniziativa, a cura dell’Associazione Empoli Jazz, con il sostegno e patrocinio del Comune di Empoli, della Regione Toscana, della Città Metropolitana Firenze, del Ministero della Cultura, ha come mecenate e main partner Lapi Gelatine SpA. Il programma è stato presentato questa mattina nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, dove sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere Enrico Sostegni, l’assessore alla Cultura Comune di Empoli Matteo Bensi, il direttore artistico di Empoli Jazz Filippo d’Urzo, la Marketing Specialist di Lapi Gelatine SpA Sara Borchi.

Il presidente Antonio Mazzeo ha parlato di “un’iniziativa tra le più belle della nostra regione”. “Dal 21 al 24 di luglio Empoli sarà la capitale italiana del Jazz con artisti importanti – ha dichiarato . La musica è libertà ed è la rappresentazione del tempo che viviamo”.

Il consigliere Enrico Sostegni ha evidenziato come Empoli Jazz sia “un appuntamento ormai consolidato che attira pubblico da tutta la regione, con artisti di richiamo internazionale”, e come si tratti di un evento “che negli anni ha acquisito una grande rilevanza strutturandosi sempre di più”.

Il festival comincerà con la serata di anteprima martedì 15 luglio, un “opening” al Giardino del Torrione di Santa Brigida dove si esibirà il trio internazionale Danilo Perez, John Patitucci e Adam Cruz. In piazza Farinata degli Uberti si terranno invece i concerti di lunedì 21 luglio degli Avion Travel e Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, e di mercoledì il 23 luglio con i Parbleu e il Secret Concert con un ospite a sorpresa.

Nelle altre due serate il Festival animerà le vie del centro storico con performance itineranti: il 22 luglio con i Fantomatik Orchestra e i Magicaboola Brass Band, e il 24 luglio con il Girlesque Street Band e gli Over Soul Street Band.

"Per la prima volta proponiamo con l'Associazione Empoli Jazz un festival in città: per una settimana il centro storico di Empoli sarà la cornice per artisti di fama internazionale – ha affermato Matteo Bensi - . Si potranno incontrare sonorità e musiche da tutto il mondo. Empoli ospiterà un Festival che non ha una connotazione solo cittadina, ma ha valenza turistica regionale. Siamo felici che l’edizione di quest’anno abbia avuto questo slancio in avanti e non vediamo l’ora di ascoltare la programmazione di alto livello che Empoli Jazz ha proposto al territorio”.

Filippo d’Urzo ha ribadito come “anche quest'anno, per la 17esima edizione, Empoli Jazz propone un variegato programma di alta qualità con artisti internazionali e nazionali, e con concerti gratuiti e a pagamento. Inoltre per la prima volta, per ben due serate, il centro storico sarà invaso dalle street band con performance musicali itineranti”.

Sara Borghi ha evidenziato come “la Lapi Galatine Spa sia orgogliosa di sostenere Empoli Jazz”. “Crediamo molto in questa iniziativa - ha detto - e siamo convinti che la cultura abbia un valore fondamentale come motore di crescita e coesione per il territorio. Il jazz, con la sua capacità di unire tradizione e sperimentazione, rispecchia perfettamente la nostra visione: radici solide, sguardo verso il futuro e impegno costante nella valorizzazione della comunità”.

Erano presenti alla conferenza stampa Aniello Caruso e Giovanni Oreno, rispettivamente presidente e social Media manager di Empoli Jazz.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

