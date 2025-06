Fermato con cocaina e contanti a Firenze: arrestato 22enne

Durante controlli straordinari a Firenze, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato nei pressi di Piazza Leon Battista Alberti, il giovane ha cercato di eludere il controllo ma è stato subito bloccato. Nel suo marsupio è stato trovato un involucro di droga e 300 euro in contanti. Altri 11 involucri di cocaina (circa 12 grammi) erano nascosti in una scatola di caramelle. Sequestrati anche lo smartphone e il denaro. Il giovane è stato trattenuto in Questura in attesa del rito direttissimo

