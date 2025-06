Festa Fiom a Firenze: oggi Giani e Calosi, domani arriva Landini per parlare di resistenza e futuro dell’industria

'Fest@fiom' a Firenze: quest'anno la rassegna di Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia si svolge presso la Flog in via Michele Mercati 24b alla Collina del Poggetto. Ogni sera fino al 28 giugno dibattiti, musica o teatro, cucina e birreria.

Programma e ospiti

OGGI giovedì 26 giugno

“L’INDUSTRIA TOSCANA TRA CRISI E PROSPETTIVE DI CRESCITA”

Dalle ore 18.00

- Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom Cgil Toscana

- Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

- modera Erika Pontini (La Nazione)

Dalle ore 21.30:

- Match di Improvvisazione Teatrale | L.I.F.

Domani venerdì 27 giugno

"RESISTENZA, ANTIFASCISMI, EDUCAZIONE TRA PASSATO E PRESENTE"

Viaggiare oggi nei luoghi della storia e memoria

Dalle ore 18.00:

- Iuri Campofiloni, Fiom Cgil FI PO PT

- Luca Bravi, Stefano Olivero (Università di Firenze)

Costruire la pace nel tempo dei conflitti

- Micaela Frulli di Università di Firenze

- Nadia Conti, presidente Rete Saharawy nazionale

- Muhamed Awad, Comunità palestinese Firenze

- Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil

Dalle ore 21.30:

- Funkamari dj set

Sabato 28 giugno

“LA FIOM CGIL ALLA SFIDA DEI CAMBIAMENTI GLOBALI”

Dalle ore 18.00:

- Michele De Palma, Segretario Generale Fiom Cgil

- Monica Di Sisto, Vicepresidente FairWatch

- Giulio Marcon, scrittore e saggista

- modera Gabriele Polo

Dalle ore 21.00:

- The Fish Bones

- Marino makes market

- The Real Wood

- The Imprinting

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

