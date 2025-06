Buongiorno oggi ringrazio Salvo per questa ricetta gustosa con filetti di branzino, pomodorini ciliegino e burrata. Salvo ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina della moglie. A lui piace molto il pesce e ha voluto sperimentare questa ricetta. Mi ha riferito che è stata molto apprezzata da sua moglie e i suoi figli.

I pomodorini di questa ricetta sono detti "pomodorini confit", cucinati in forno ideali da servire come antipasto, contorno o come condimento, i pomodori cotti in questo modo risulteranno teneri e dolci. Come mi suggeriva Cristina potete cuocerli anche in un fornino o in una friggitrice ad aria.

Filetto di branzino con pomodorini e burrata

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di branzino

200 gr di burrata

300 gr di pomodorini ciliegino

Una buccia di limone non trattato

Un mazzetto di timo

30 gr di zucchero

Un po’ di origano

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tagliare i pomodorini in due e metteteli su una teglia con carta forno, conditeli con la buccia grattugiata di un limone, il timo, origano, lo zucchero e un pizzico di sale e olio. Cuocete in forno preriscaldato a 130 gradi per un’ora o fino a quando saranno ben caramellati sopra. Mettete la burrata tagliata a tocchetti nel frullatore fino a farla diventare cremosa e mettetela da parte. Nel frattempo in una padella antiaderente, aggiungete un filo d’olio, il timo e cuocete i filetti di branzino dal lato della pelle delicatamente fino a renderla croccante. Girate i filetti e cuoceteli per 1 minuto. Regolate di sale, dopo a fuoco spento grattugiate sopra un po’ di buccia grattugiata di limone. Disponete la crea di burrata nel piatto, aggiungete il filetto di branzino e terminate con i pomodorini, un filo di olio e qualche ciuffetto di timo.



