Rapina un turista con un coltello: arrestato 32enne a Firenze

Nella serata del 25 giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo di 32 anni, originario della Guinea e irregolare in Italia, accusato di rapina aggravata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20:00 in via degli Orti Oricellari. L’uomo, armato di coltello, ha minacciato un turista sudcoreano nato nel 1997 e in vacanza in Italia, rubandogli il telefono cellulare.

Alla scena ha assistito un carabiniere fuori servizio, che è subito intervenuto e si è messo all’inseguimento del rapinatore, restando in contatto con la Centrale Operativa. Poco dopo, grazie al rapido intervento delle pattuglie presenti in zona, l’aggressore è stato rintracciato e fermato in piazza Vittorio Veneto. I militari hanno anche recuperato il coltello usato per la rapina.

La vittima non ha riportato ferite. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato al carcere di Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida davanti alla Procura della Repubblica di Firenze.