Francesco Amerighi è il nuovo presidente di CNA Firenze Metropolitana

Francesco Amerighi, 61 anni, odontotecnico fiorentino, è stato eletto oggi presidente di CNA Firenze Metropolitana, al vertice di un sistema che conta oltre 8mila imprese attive sul territorio. Un passaggio di testimone che chiude gli otto anni di mandato di Giacomo Cioni, il massimo consentito da Statuto, e che ha segnato anche l’avvio ufficiale delle celebrazioni per gli 80 anni di CNA Firenze, fondata nel luglio 1945 da Gino Varlecchi.

Amerighi, titolare di un laboratorio attivo in città dal 1989 e socio CNA da 36 anni, è stato fino ad oggi vicepresidente di CNA Firenze Metropolitana. All’interno di CNA SNO Odontotecnici ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: presidente provinciale, poi regionale e infine nazionale. È esperto di formazione e accreditamento ECM per il Ministero della Salute, autore di numerosi articoli tecnici, relatore in convegni nazionali e internazionali oltre che in ambito universitario.

"È un grande onore assumere questo incarico — ha dichiarato Amerighi —. Ringrazio il presidente uscente per il lavoro svolto e CNA per la fiducia. Inizia un percorso che porteremo avanti con impegno, nel segno della continuità e dell’innovazione, in stretta collaborazione con tutto il gruppo dirigente rinnovato nei mesi scorsi attraverso assemblee che hanno eletto 44 nuovi presidenti di mestiere e di territorio".

“Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo presidente di CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi, eletto dall’assemblea che si è svolta presso l’auditorium della Camera di commercio - hanno dichiarato il presidente e il segretario generale della Camera di commercio di Firenze, rispettivamente Massimo Manetti e Giuseppe Salvini -. Un saluto affettuoso e riconoscente al presidente uscente, Giacomo Cioni, che ha guidato CNA in otto anni complessi e che continua a mettere a disposizione il proprio bagaglio di capacità come vicepresidente della Camera di commercio di Firenze”.

Secondo i dati della Camera di Commercio elaborati da CNA, le imprese artigiane attive (26.500) sono diminuite dell’1,2% nell’ultimo anno. La manifattura registra un calo complessivo del 4,1%, con flessioni significative in moda (-4,6%), meccanica (-6,8%), lavorazione dei metalli (-4,6%), alimentare (-4,4%), chimica-gomma- plastica (-4,2%), carta e mobile-legno (-3,3%). In pratica calano tutti i settori, tranne trasporto persone (+3,6%) e servizi alle imprese (+1,1%) e alle persone (+1%). Globalmente, invece, le imprese attive sono 88.501 (per 131.848 localizzazioni), stabili rispetto a un anno fa, con oltre 405mila addetti, in crescita annua dell’1,2%. Calano però, rispetto ad un anno fa, i settori più rappresentativi: il commercio che costituisce il 25,4% del totale di imprese (-1,4%) e il manifatturiero che pesa per il 13,7% del sistema imprenditoriale (-2%). Reggono le costruzioni (+0,4%) e corrono alloggio e ristorazione e immobiliare (rispettivamente +3,4% e +1,7%).

"In questo contesto — ha aggiunto Amerighi — sarà fondamentale intervenire per ridurre il peso della burocrazia che limita la capacità di crescita e innovazione delle imprese; garantire un quadro normativo più omogeneo in tutta l’area metropolitana, affinché le aziende non si trovino di fronte a condizioni differenziate e svantaggi competitivi ingiustificati; rafforzare la formazione continua, per preparare le imprese ad affrontare le transizioni digitale, ecologica e generazionale e cogliere le opportunità legate all’innovazione".

E ha aggiunto: "Grande attenzione sarà riservata anche al contrasto dell’abusivismo e alla promozione della legalità e della qualità del lavoro, oltre che a misure per favorire un più facile accesso al credito, in particolare per le imprese più giovani e innovative. Il tema del turismo, risorsa fondamentale ma anche sfida urbana per una città come Firenze, sarà un altro asse di impegno importante".

Durante l’assemblea pubblica “80 anni di CNA Firenze. Una storia che continua” che si svolgerà a breve, porteranno il loro saluto istituzionale la sindaca metropolitana Sara Funaro e l’eurodeputato Dario Nardella.

A moderare l’incontro il presidente uscente Giacomo Cioni: "Sono stati anni complessi, tra pandemia, crisi energetica, guerre e inflazione — ha ricordato — ma CNA è rimasta sempre al fianco delle imprese e delle persone. Ora si apre una nuova fase che richiederà l’impegno di tutti: politiche locali efficaci a sostegno del sistema produttivo, e a livello europeo norme e strumenti più vicini alla realtà delle piccole e medie imprese".

Le celebrazioni per gli 80 anni di CNA Firenze proseguiranno nei prossimi mesi con eventi e iniziative dedicate al mondo dell’artigianato e della piccola impresa

L’assemblea è stata realizzata con il sostegno di Alpha General Contractor, Enegan, Zucchetti e ACT.

