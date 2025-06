Fucile e coltelli in auto, arrestato in Valtiberina

Un quarantenne umbro è stato trovato a Sansepolcro in auto con delle armi ed è stato arrestato. I carabinieri lo hanno fermato di notte per le vie del centro e hanno scoperto che l'auto era senza assicurazione. L'uomo, dapprima calmo, ha cambiato atteggiamento e insospettito i militari.

Nel mezzo è stato trovato un fucile con cannocchiale per l'ingrandimento del bersaglio, nascosto sotto un telo ma vicino al conducente che lo aveva dunque a portata di mano. Sono state trovate anche munizioni oltre a due coltelli da punta e taglio.

L'uomo è stato arrestato e si indaga per capire la provenienza del fucile che è risultato pienamente funzionate e la cui matricola non risulta censita in Italia, per cui potrebbe essere di provenienza estera.