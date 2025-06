Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra fotografica ‘I colori nel blu’: scatti subacquei per raccontare la bellezza del mare toscano

Nello spazio espositivo Ciampi a palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra: I colori nel blu: scoprire, proteggere, ispirare, una mostra di fotografia subacquea del Centro Sub Alto Tirreno di Massa. Sono intervenuti Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli consigliere regionale, Paolo Scalfo presidente Centro Sub Alto Tirreno, Riccardo Busi presidente della FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) e Emanuele Caporaso sindaco di Lastra a Signa.

“Tra i tanti segni che caratterizzano il paesaggio toscano, un posto primario è occupato dal mare, dai corsi d’acqua e dai laghi – ha detto il presidente Antonio Mazzeo – E’ il mare azzurro delle nostre coste, al confine tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno. Il mare punteggiato dalle nostre isole e penisole. Il fiume Arno che attraversa la Toscana. E poi il Serchio e l’Ombrone. L’acqua è dunque un elemento primario del nostro paesaggio. Conoscere e proteggere questo patrimonio che è fonte di vita e di bellezza è un compito essenziale per le cittadine e i cittadini della Toscana e per le nostre Istituzioni. Ecco perché questa mostra rappresenta al meglio impegni indifferibili. Combattere l’inquinamento delle acque. Proteggere la vita che pullula in mezzo alle acque salate.”

“Oggi presentiamo una mostra molto bella che porta il mare a Firenze – ha detto il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli – e che ci fa vedere le bellezze dei nostri fondali marini. Sono foto straordinarie e dai mille colori. Il Centro Sub non si occupa soltanto di fotografia, ma svolge un’intensa attività di carattere sociale rivolta ai giovani. Si celebra la bellezza, ma si promuove una cultura del mare nel segno del rispetto. Un mare insidiato dai cambiamenti climatici e dal dilagante inquinamento.”

“Non sta a me raccontare l’abilità dei nostri fotografi, basta ammirare gli scatti esposti, che esprimono un susseguirsi di emozioni, e ci accompagnano in un’affascinante immersione tra colori, aspetti biologici e continue sorprese – ha detto Paolo Scalfo presidente Centro Sub Alto Tirreno- e il messaggio che lanciamo con questa mostra è che tutto questo va difeso, protetto, e tutti – veramente tutti – dobbiamo e possiamo fare qualcosa per salvare il mare, con comportamenti nel quotidiano, atti a ridurre l’inquinamento, che è il male assoluto.”

“Siamo insieme agli amici del Centro sub Alto Tirreno per celebrare questa mostra e il nostro mare- ha detto Riccardo Busi presidente della FIAP – e dobbiamo difendere i nostri mari e la nostra passione per la fotografia.”

“Una mostra che mette insieme più cose – ha detto Emanuele Caporaso sindaco di Lastra a Signa- dall’attività sportiva alla passione comune per il mare. Porta anche una forte sensibilizzazione verso questo ambiente. Le splendide fotografie che vediamo saranno possibili in futuro sol o se introduciamo politiche di salvaguardia del mare.”

Le foto esposte nella mostra sono state realizzate da: Paolo Bausani, Stefano Cerbai, Stefano Gradi, Franco Pedrelli, Paolo Scalfo, Corinna Smorti e Francesco Visintin.

La mostra sarà visitabile fino al 5 luglio con il seguente orario: da lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

