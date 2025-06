Jump festival apre col botto: ancora musica al parco di Serravalle, tra elettronica e anni Novanta

Tutti con le mani alzate! Un pubblico favoloso ha scelto di essere in prima fila all’apertura della seconda edizione del Jump festival, cominciata col botto il 25 giugno e che terminerà domenica prossima (il 29). Giovani, famiglie intere ad applaudire la band che ha aperto la kermesse, i Trimad. L'ingresso al festival è libero.

La programmazione prosegue con Azzurro dj set (26 giugno), una festa di musica tutta italiana: Fritz Orlowksi dj (Tommaso Gherardi), Gruvy dj (Emanuele Giaconi), Marsplanetelo Visual set (Marcelo Martini) e Il Sarva fotografo (Giacomo Salvadori). Un’energia unica che vi racconteremo!

Domani, venerdì 27 giugno arriveranno loro, direttamente dall’Olimpo dell’elettronica, della storia della musica ballata che ha abbracciato molte generazioni. Al Jump festival sarà la serata di Combinazione con Luca Pechino, Mario Più e Ricky Le Roy. Opening Camilla Selmi.

Tre pionieri dell’elettronica italiana. Con il loro sound inconfondibile e l’energia travolgente, fanno vibrare i dancefloor più alternativi e trasgressivi d’Italia, conquistando da anni il cuore dei clubber. Un progetto che unisce tre leggende della nightlife italiana: sono simbolo di libertà, trasgressione ed energia pura. La loro musica ha segnato un’epoca nei club più iconici d’Italia, tra techno, progressive e sperimentazioni sonore. Ogni loro performance è un viaggio potente che accende il pubblico e lascia il segno. Con Combinazione, la notte diventa rito, passione e pura vibrazione.

NEL FINE SETTIMANA. Tenetevi pronti! Sabato 28 giugno, spazio a uno dei party più coinvolgenti tra lanci di gelatine, spumante e zucchero filato: arriveranno loro, gli Italians A Go-Go, a metà strada tra la balera e la Milano da bere in cui si cantano e si ballano, in ordine temporale dagli anni Sessanta ad oggi. Tutti i più grandi successi della musica italiana. Il format nasce da un'idea di Antonio Ciulla (Ciulla), con la collaborazione di Francesco Ferrari (Rugo) allo zucchero filato e viene sviluppato da Fabio Cipollini (Cipo, di Cecco e Cipo).

Italians A Go-Go si presenta essenzialmente come un dj set composto da due dj (Ciulla e Cipo) con relative postazioni formate da consolle e computer che, oltre a presentare un look eccentrico ed adeguato al contesto, brindano con una bottiglia di champagne e intrattengono il pubblico trasmettendo musica, tra bolle di sapone e brillantini, lanci di caramelle, palloncini e magliette del marchio Italians A Go-Go. Ai due dj si aggiunge la figura dello zuccheraio (Rugo) il quale, durante tutta la durata della performance, produce e distribuisce zucchero filato per chiunque ne farà richiesta.

Dopo gli spettacolari Italians A Go-Go, per l’ultima serata del Jump festival, domenica 29 giugno è in programma la serata sulle note dei ricordi, tra balli sfrenati, canzoni cantate a squarciagola fino a perderla con Voglio tornare agli anni ‘90. Un viaggio emozionante attraverso gli anni '90, un tuffo nel passato capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un'epoca indimenticabile.

AREA FOOD. Stand da acquolina in bocca. Cosa troverete? Sapori toscani naturalmente, arrosticini, primi piatti del giorno, hamburger e patatine, hot dog e salciccia, schiacciate ripiene, pulled pork, coccole ripiene e… molto altro, senza dimenticare il ‘dolce’. Gli stand sono aperti dalle 18.

Per informazioni contattare: associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835. Promotore dell’evento, l’associazione Jump Live. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa