Tragedia in un cantiere edile a Certaldo: muore 62enne

Un uomo di 62 anni è morto a Certaldo nella mattinata di oggi, martedì 26 giugno, in un cantiere vicino al centro della parte bassa. Erano circa le 7 quando l'uomo, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe accusato un improvviso malore.

Sono stati chiamati subito i soccorsi, sul posto è arrivata la Misericordia di Certaldo con l'automedica ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul luogo, un cantiere edile in via Battisti, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori della Medicina del lavoro. Si indaga per accertare le cause esatte del decesso.



Notizie correlate