Rissa in campo durante Pontassieve-Perignano: maxi squalifiche e multe per giocatori e dirigenti

Stangata del giudice sportivo toscano dopo la rissa scoppiata durante la finale di Coppa Toscana Allievi Under 17 tra Fratres Perignano (Pisa) e Pontassieve (Firenze), disputata allo stadio Bozzi di Firenze. L'incontro, sospeso al 38’ del secondo tempo sul punteggio di 3-1, non è ripreso a causa della decisione del Pontassieve di non proseguire la gara. Da qui la sconfitta a tavolino per 0-3 e una multa di 360 euro inflitta al club fiorentino.

Pesanti anche le sanzioni individuali: dieci giornate di squalifica all’allenatore del Pontassieve Andrea Del Lungo, accusato anche di aver colpito con un pugno all’orecchio un dirigente avversario. Mano pesante anche nei confronti del dirigente Claudio Masi, squalificato fino al 10 marzo 2026 per aver colpito ripetutamente al volto due dirigenti del Perignano, uno dei quali con un pugno alla tempia che ha reso necessario l’intervento dei sanitari.

Sul fronte delle squalifiche ai tesserati: fermo fino al 30 ottobre 2025 per Skender Gerbeti (Fratres Perignano) e fino al 5 ottobre 2025 per Giornata Butteri (Pontassieve). Cinque giornate per Matteo Butteri (Pontassieve), quattro per Unuagbie Esosa E. (Fratres Perignano), una giornata a testa per Ferrucci, Colangelo e Goxhaj (Fratres Perignano).

Infine, entrambe le società sono state multate di 250 euro per comportamento offensivo durante l’incontro.