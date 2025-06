La raccolta sfalci e potature a Empoli è ondemand: se ne parla su radioALIA

Nuova puntata di RadioALIA, il format di Radio Lady che racconta le attività di Alia Multiutility sul territorio. Ospiti dell’appuntamento di oggi: Stefania Lamagna, referente dell'area Empolese Valdelsa di Alia Multiutility, e Silvia Tiezzi, della Direzione Progettazione e Trasformazione Servizi di Alia Multiutility.

L’argomento della puntata è stato il servizio On Demand, attivato da qualche mese e disponibile a breve in tutti i comuni gestiti da Alia. In particolare, ci si è concentrati sul ritiro di sfalci e potature, già attivo nel Comune di Empoli (partito in via sperimentale da ottobre 2024) e progressivamente esteso anche ad altri comuni. Le richieste di ritiro a domicilio sono aumentate nell’ultimo periodo, complice il fatto che i mesi di aprile e maggio sono tipicamente dedicati alla potatura di siepi e piante.

"Il ritiro on demand di sfalci e potature è iniziato a ottobre 2024 in via sperimentale, partendo dal comune di Empoli fra tutti i 65 comuni serviti da Alia - spiega Stefania Lamagna -. Il servizio è un adeguamento normativo: sfalci e potature devono infatti essere separati dai rifiuti organici domestici (come gli avanzi di cibo). Da ottobre abbiamo avviato, in parallelo, una campagna informativa rivolta ai cittadini durante l’ordinaria raccolta per spiegare questo cambiamento. Il servizio consente una raccolta differenziata più efficace e uno smaltimento ottimale, con l’obiettivo di ottenere un compost di qualità più alta".

Durante i primi mesi si è assistito a una sovrapposizione dei due servizi: Alia ha continuato a ritirare sfalci e potature sia con la raccolta ordinaria dell’organico, sia con il nuovo servizio On Demand. Attualmente, la raccolta viene effettuata con contenitori dedicati carrellati a due ruote da 120 e 240 litri.

"Per questo - prosegue Lamagna - abbiamo lasciato ai cittadini il tempo di informarsi, aderire al servizio e ricevere l’attrezzatura. Da ottobre a oggi abbiamo consegnato oltre 3500 contenitori e registrato più di 15.000 prenotazioni. Un successo per il servizio, che si è diffuso gradualmente fino a registrare un vero e proprio exploit nel periodo estivo. Solo nel comune di Empoli, sono state raccolte quasi 350 tonnellate di sfalci e potature".

Si tratta di un servizio stagionale, spiega ancora Lamagna: in periodi piovosi la richiesta cala, mentre nei mesi estivi, in cui si pota più frequentemente, aumenta la domanda.

"Vista la crescente richiesta negli ultimi due mesi - spiega Silvia Tiezzi - dall’8 aprile abbiamo esteso la modalità di raccolta ad altri 26 comuni. Il bacino si è ampliato notevolmente. Nell’empolese, tra i comuni coinvolti ci sono Fucecchio, Capraia e Limite, Montelupo, Montespertoli, Gambassi, Certaldo, Castelfiorentino…

Ad aprile abbiamo avuto un’impennata di richieste, che ci ha sorpreso: nelle ultime settimane abbiamo toccato quasi 1.200 prenotazioni.

A fine settembre puntiamo ad attivare il servizio anche nei restanti 38 comuni gestiti da Alia".

Il passaggio ai 38 comuni mancanti sarà accompagnato da un piano di comunicazione ampio e mirato, al via da settembre. Nel frattempo, i cittadini residenti in un comune dove il servizio non è ancora attivo possono già prenotare il contenitore (da 120 o 240 litri). Alia provvederà alla consegna a domicilio e attiverà il servizio di prenotazione del ritiro a partire da settembre.

AliApp: come funziona il servizio

Per accedere al servizio è sufficiente utilizzare AliApp, l’applicazione gratuita disponibile su dispositivi iOS e Android. Non è necessario telefonare: tramite l’app è possibile prenotare direttamente il primo slot (appuntamento) disponibile per il ritiro.

Per usufruire del servizio è necessario essere in possesso del contenitore dedicato, che va prenotato telefonando al numero verde o recandosi presso gli infopoint sul territorio. Il contenitore viene poi consegnato a domicilio dal personale Alia.

"Rispetto al vecchio servizio a chiamata, l’on demand permette all’utente di scegliere il giorno del ritiro su un’agenda di 30 giorni - spiega ancora Tiezzi -. Spingiamo sull’uso dell’app perché è proprio l’esperienza del cliente a cambiare. La raccolta è simile a quella porta a porta ordinaria, ma l’esperienza è costruita in modo più moderno e digitale, dall’inizio alla fine. L’app è snella, intuitiva e user-friendly. Tramite AliApp si possono prenotare anche altri servizi, come il ritiro degli ingombranti".

Per accedere ai servizi offerti da AliApp è necessario collegare un account. Per quanto riguarda il ritiro di sfalci e potature, il sistema riconosce automaticamente se l’utente ha associato il contenitore apposito. Se l’account AliApp non è collegato all’intestatario della TARI, sarà possibile accedere solo al servizio di ritiro ingombranti. Alia consiglia dunque di associare l’account all’intestatario della TARI per poter accedere a tutte le funzionalità dell’app.

Infine, AliApp consente anche di segnalare rifiuti abbandonati: è possibile scattare e caricare una foto, che verrà gestita dal centralino in base alla tipologia del rifiuto per organizzare un ritiro rapido ed efficiente.