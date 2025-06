Solidarietà, lavoratori e lavoratrici della Beko donano il sangue

Per la quarta volta in sei mesi i lavoratori della Beko si sono resi protagonisti di un grande gesto di solidarietà e generosità. Una delegazione dei lavoratori si è recata al Centro Emotrasfusionale per donare il sangue, un gesto particolarmente importante che aiuta anche a sensibilizzare la popolazione sui temi della donazione in una fase dell’anno in cui si assiste fisiologicamente ad un calo. I lavoratori della Beko sono stati accolti dalla direttrice sanitaria Maria De Marco, dal personale del Centro Emotrasfusionale e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato attive nel settore, Anpas, Avis, Croce Rossa, Fratres e Donatori di sangue delle Contrade, che hanno ribadito loro il sostegno e la vicinanza in questo momento particolarmente delicato.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa