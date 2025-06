Rivoluzione della sosta a Montopoli: basta parcometri, ecco il disco orario

Rivoluzione della sosta nel Comune di Montopoli. Dal primo di luglio entrerà in vigore la nuova disciplina della sosta approvata dalla giunta comunale. Scompariranno i parcometri a favore del disco orario. «Dopo un’attenta analisi svolta insieme alla comandante della polizia locale Susanna Pisanò – spiega la sindaca Linda Vanni – abbiamo valutato come poter accogliere alcune delle richieste che ci vengono fatte dai residenti e dai commercianti di Montopoli e frazioni. Sappiamo quanto il tema dei parcheggi sia sentito soprattutto per il borgo del capoluogo, con queste importanti modifiche vogliamo intervenire per un ricambio delle auto che favorisce il commercio e una maggiore tranquillità di chi abita nel centro di Montopoli». Nello specifico i cambiamenti saranno:

In piazza II Giugno, dove attualmente sono presenti 19 stalli blu per la sosta a pagamento e i rimanenti spazi sono tutti riservati ai residenti autorizzati, saranno eliminati gli stalli a pagamento e saranno previsti 5 stalli a disco orario di un’ora nei giorni feriali dalle 8 alle 14, esclusi i martedì e i giovedì, nei quali la sosta con disco orario sarà consentita continuativamente dalle 8 alle 17; i 5 posti a disco orario saranno posizionati accanto allo stallo rosa e allo stallo disabile e i residui 14 stalli saranno riservati ai residenti. In piazza della Pieve sono previsti uno stallo per carico e scarico max 30 minuti dalle 8 alle 20, uno stallo per persone con disabilità e 4 posti con disco orario di un’ora nei giorni feriali dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 19. In piazza G. Capponi sono previsti: uno stallo per carico e scarico max 30 minuti dalle 8 alle 20 e 5 stalli con disco orario di un’ora nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19. In via Cavour dal civico 16 al civico 46 fronte stazione ferroviaria gli stalli blu saranno sostituiti da stalli con disco orario di un’ora nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19. Infine in via Matteotti nella frazione di San Romano e via Nazionale nella frazione di Capanne, saranno istituiti stalli a disco orario di un’ora nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Le motivazioni sono essenzialmente due: garantire un opportuno ricambio dei veicoli e, di conseguenza, andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali; consentire ai residenti di parcheggiare più facilmente soprattutto durante la pausa pranzo. Nelle prossime settimane gli agenti e le agenti della polizia locale di Montopoli saranno sul territorio per consentire il rispetto delle nuove disposizioni.

