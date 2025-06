Spari a Villa Campanile, il gruppo Castelfranco Unita con Leonardo Benedetti: “Episodio inaccettabile”

Il gruppo consiliare "Castelfranco Unita" esprime la propria profonda indignazione e condanna per il grave e inaccettabile episodio accaduto nelle campagne di Villa Campanile. Leonardo, 25 anni, figlio del nostro Consigliere comunale Simone Benedetti, è stato bersaglio di un colpo d'arma da fuoco, pallini di una doppietta da caccia, che gli hanno sfiorato la testa. Questo mentre, insieme a un amico e ad altri quattro dislocati nella zona, cercava il cane di famiglia, smarrito nella boscaglia.

Sebbene fortunatamente illeso fisicamente, Leonardo ha subito un intenso e tremendo trauma emotivo e psicologico che ha richiesto il ricovero ospedaliero. Un atto di violenza inaudita che, per poco, non si è trasformato in tragedia. Vogliamo esprimere la più sentita solidarietà e vicinanza a Leonardo, alla famiglia Benedetti e ai suoi amici, augurando una pronta e completa ripresa.

Ringraziamo l'Arma dei Carabinieri per il pronto intervento e condanniamo con fermezza ogni tentazione di giustizia fai da te. Ribadiamo l'indispensabilità di riporre fiducia nelle Forze dell'Ordine e nelle istituzioni preposte alla legalità. Siamo certi che la verità emergerà pienamente e che i responsabili saranno chiamati a rispondere delle loro azioni secondo le vie della legalità.

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita”

