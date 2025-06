Successo per "Ci si vede in Paese" a Castelfranco: "Risposta calorosa e piena di energia"

Centro storico pieno, musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme per la seconda edizione di “Ci si vede in Paese”, che mercoledì 25 giugno ha animato Castelfranco di Sotto in un’atmosfera di grande festa e partecipazione.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e la collaborazione di Asd Aquateam Nuoto Cuoio, si è confermata un appuntamento attesissimo: tantissime persone hanno affollato il centro storico, trasformato per una sera in un palcoscenico a cielo aperto.

Musica, animazione e spettacolo hanno fatto da filo conduttore a una serata speciale: dallo street food curato dai commercianti locali, alle esibizioni di trampolieri, ballerine e artisti di strada, fino al gran finale con il dj set firmato Radio Bruno e l’attesissimo special guest Eugenio Colombo, che ha infiammato il pubblico dalla consolle.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima serata: dagli sponsor al Comune di Castelfranco di Sotto, da Confcommercio alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, passando per Radio Bruno e naturalmente tutti i castelfranchesi e non solo che hanno partecipato con entusiasmo” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari. “È la dimostrazione che, quando il paese si organizza e propone eventi interessanti, la risposta delle persone è sempre forte, calorosa e piena di energia. Abbiamo visto centinaia di persone passeggiare, divertirsi, sorridere, vivere le nostre strade e piazze in un’atmosfera davvero speciale”.

Il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa, Luca Favilli, sottolinea il valore dell’evento: “Abbiamo visto un centro storico vivo, partecipato, che ha saputo accogliere famiglie, giovani e visitatori da tutto il comprensorio. È la dimostrazione concreta che quando le sinergie tra commercianti, associazioni e istituzioni funzionano, si possono costruire eventi capaci di generare valore, non solo economico ma anche sociale. Castelfranco ha dimostrato di avere un tessuto commerciale forte, pronto a mettersi in gioco”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa