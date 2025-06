Tenta di fuggire dopo incidente per evitare alcoltest, poi aggredisce carabiniere

A Donoratico, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne nordafricano, residente in zona, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un intervento per un incidente stradale che lo vedeva coinvolto, l’uomo ha tentato di fuggire per evitare l’alcoltest, ma è stato fermato da un militare. In evidente stato di alterazione, ha rifiutato il controllo e ha aggredito un carabiniere, provocandogli lievi lesioni. È stato arrestato in flagranza e denunciato anche per il rifiuto dell’accertamento etilometrico. Dopo le formalità, è stato posto ai domiciliari e successivamente sottoposto all’obbligo di firma.

