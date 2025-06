Villa Campanile: li scambia per ladri e spara verso il consigliere e il figlio

Tanta paura a Villa Campanile, nel comune di Castelfranco di Sotto, per quanto avvenuto al consigliere comunale Simone Benedetti e al figlio Leonardo. Il giovane è finito in ospedale ed è uscito con dieci giorni di prognosi per lo shock dopo esser stato sfiorato da un colpo d'arma da fuoco. A riportare la news è Il Tirreno.

Benedetti e il figlio erano a Villa Campanile per una proprietà acquistata di recente, ma dove ancora non vive nessuno. Assieme a alcuni amici il consigliere di centrosinistra e il figlio 24enne stavano cercando un cane che da qualche giorno aveva lasciato la casa. Il gruppo si è avvicinato alla casa di un vicino che, allarmato, si è affacciato e ha fatto partire un colpo d'arma da fuoco. Lo sparo ha mancato di poco Leonardo Benedetti lasciandolo sotto shock.

Non ci sono feriti ma sono stati chiamati i carabinieri e l'indagine andrà avanti, la famiglia del consigliere sporgerà denuncia. Si pensa che lo sparo sia partito per la paura dei ladri da parte del vicino.